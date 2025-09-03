Người dân TPHCM xem pháo hoa trong mưa với niềm phấn khích

Tối 2/9, TPHCM xuất hiện cơn mưa lớn ngay trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Ánh Sao Độc Lập và màn bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trong niềm hứng khởi chào mừng ngày trọng đại của đất nước, hàng nghìn người dân vẫn đội mưa đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và các điểm cầu khu vực Bình Dương, Vũng Tàu để thưởng thức nghệ thuật và chờ xem pháo hoa (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại Công viên Thành phố mới Bình Dương (TPHCM) hàng nghìn người đổ về để xem ca nhạc và ngắm pháo hoa tầm cao. Điểm cầu này có sự tham dự của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng lãnh đạo sở, ngành… (Ảnh: Phạm Diện).

Tại Quảng trường Tam Thắng (phường Tam Thắng, TPHCM), trời mưa lớn từ 18h. Dù vậy, nhiều người dân vẫn đội mưa thưởng thức pháo hoa và chương trình nghệ thuật Ánh Sao Độc Lập (Ảnh: Phước Tuần).

Mặc dù trời mưa, ban tổ chức vẫn quyết định tiếp tục chương trình bắn pháo hoa như dự kiến. Đúng 21h, loạt pháo hoa tỏa sáng phía trên hầm vượt sông Sài Gòn, phường An Khánh (Ảnh: Ngọc Tân).

Khoảnh khắc người dân phấn khích khi thấy pháo hoa vụt sáng giữa cơn mưa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Video: Ngọc Tân).

Anh Quốc (28 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) đứng ngắm pháo hoa tại cầu Khánh Hội rồi bất giác đưa tay lên chào, mắt ngấn lệ. Anh Quốc cho biết, bản thân cảm thấy tự hào khi thấy đất nước phát triển như hôm nay.

Tại khu vực cầu Khánh Hội, người dân đội mưa chờ từ chiều tối. Khi loạt pháo hoa đầu tiên vút lên bầu trời, hàng nghìn tiếng reo hò vang lên (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nhiều người dân đội mưa hơn 2 giờ để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khi màn pháo hoa và chương trình ca nhạc kết thúc, nhiều người vẫn không vội ra về. Cơn mưa nặng hạt khiến màn pháo hoa và đêm ca nhạc trở thành ký ức khó quên (Ảnh: Lan Ngọc, Khoa Nguyễn).

Dù trời đổ mưa lớn, dàn nghệ sĩ của chương trình Ánh Sao Độc Lập tại các điểm cầu vẫn biểu diễn hết mình. Nhiều người dân vẫn nán lại để hòa chung niềm vui với những ca sĩ trên sân khấu (Ảnh: Khoa Nguyễn, Phạm Diện).