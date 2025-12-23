Ngành đường sắt bổ sung 11 chuyến tàu phía Nam dịp Tết phục vụ người dân

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cho biết, đơn vị sẽ bổ sung 11 chuyến tàu khu đoạn (tàu chặng ngắn) tại khu vực phía Nam, cung cấp thêm khoảng 5.500 vé tàu dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến: tàu D2 (Sài Gòn - Đà Nẵng) lúc 10h55 ngày 15/2/2026 (28 Tết); tàu STK2 (Sài Gòn - Tam Kỳ) lúc 15h30 ngày 15/2/2026 (28 Tết); tàu SNT4 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 21h10 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết); tàu SNT6 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 22h20 ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết); tàu SNT4 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 21h10 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết).

Hành khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Ngoài ra, đơn vị còn chạy thêm tàu SNT6 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 22h20 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết); tàu SNT3 (Nha Trang - Sài Gòn) lúc 21h38 ngày 19/2/2026 (mùng 3 Tết); tàu STK4 (Sài Gòn - Tam Kỳ) lúc 10h55 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết); tàu D4 (Sài Gòn - Đà Nẵng) lúc 8h30 ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết); tàu D1 (Đà Nẵng - Sài Gòn) lúc 9h04 ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết) và tàu STK1 (Tam Kỳ - Sài Gòn) lúc 6h21 ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết).

Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết, kế hoạch vận tải Tết Bính Ngọ được triển khai từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với 55 đoàn tàu, tổng số hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 335.000 vé cho hành khách đi suốt. Vé tàu Tết Bính Ngọ được mở bán rộng rãi từ ngày 20/9/2025.

Người dân ngồi chờ mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn (Ảnh: An Huy).

Sau hơn 3 tháng mở bán, tính đến ngày 22/12, ngành đường sắt đã bán khoảng 140.000 vé tàu Tết, đạt 62% so với tổng số vé bán ra cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Theo ngành đường sắt, lượng vé còn lại tập trung ở giai đoạn trước Tết từ ngày 3/2 đến 9/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ ngày 14/2 đến 16/2/2026 (27-29 tháng Chạp), với vé đi các ga từ phía Nam ra Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội.

Riêng các ngày cao điểm từ 10/2 đến 14/2/2026 (23-27 tháng Chạp), tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 700 chỗ đi suốt, xuất phát từ Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa ra các ga Vinh và Hà Nội. Trong và sau Tết, lượng vé còn khá dồi dào ở hầu hết các ngày và các ga.