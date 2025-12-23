Phá dỡ chợ Rồng nổi tiếng ở Ninh Bình

Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết địa phương đã thực hiện phá dỡ hoàn toàn đình chợ Rồng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân.

Chợ Rồng nổi tiếng ở Ninh Bình đã được phá dỡ hoàn toàn (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Hoa Lư, phần diện tích còn lại sau khi phá dỡ đình chợ Rồng, phường sẽ xây dựng chợ tạm cho các tiểu thương của đình chợ cũ (đã phá dỡ) tiếp tục kinh doanh.

"Ban Quản lý chợ Hoa Lư được giao hướng dẫn, sắp xếp cho các tiểu thương quay trở lại kinh doanh xong trước ngày 28/1/2026. Các hộ kinh doanh này sẽ phải di chuyển đến chợ Sản Nhi (khu vực phường Phúc Thành cũ) sau khi chợ Sản Nhi được xây xong", lãnh đạo phường Hoa Lư cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản đồng ý chủ trương phá dỡ toàn bộ đình chợ Rồng để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi Nam sông Vân, theo đề nghị của Sở Tài chính và UBND thành phố Hoa Lư (nay là phường Hoa Lư).

UBND tỉnh Ninh Bình giao các đơn vị liên quan thực hiện phương án. Thực hiện chỉ đạo này, UBND phường Hoa Lư đã lên phương án hỗ trợ, di chuyển các tiểu thương kinh doanh trong khu vực đình chợ Rồng.

Theo thống kê, chợ Rồng có tổng số 202 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, gồm: 43 hộ kinh doanh ki ốt; 28 hộ kinh doanh quần áo, tạp phẩm, may đo, giày dép; 32 hộ bán rau củ quả; 23 hộ bán hàng la gim; 76 hộ bán hàng sành sứ, tạp hoá, chiếu nón, chè khô, bánh kẹo.

Đến nay, UBND phường Hoa Lư đã hoàn tất việc kê khai, kiểm đếm, niêm yết công khai phương án đền bù, hỗ trợ đối với tài sản của chợ Rồng và các tiểu thương; sau đó hỗ trợ các hộ dân di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới. Chính quyền địa phương đồng thời thực hiện việc phá dỡ hoàn toàn đình chợ Rồng.

Máy móc dọn dẹp phế thải sau khi phá dỡ toàn bộ đình chợ Rồng (Ảnh: Thái Bá).

Chợ Rồng là chợ hạng II nằm ngay giữa trung tâm thành phố Ninh Bình cũ (nay thuộc phường Hoa Lư), là chợ lớn bậc nhất và nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình.

Trước khi bị phá dỡ, chợ Rồng có khoảng 700 hộ kinh doanh buôn bán trong đình và các ki ốt bên ngoài, với đủ các mặt hàng như: lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa quả đến đồ gia dụng, quần áo, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Một tiểu thương chia sẻ, chợ Rồng bị phá bỏ khiến nhiều người gắn bó kinh doanh buôn bán ở đây hàng chục năm không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, vì mục tiêu lớn cho đô thị Hoa Lư sạch đẹp, khang trang, hiện đại hơn, phù hợp với xu thế phát triển mới, mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành.