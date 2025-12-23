Chim hồng hoàng quý hiếm sà xuống trước mũi xe ở TPHCM

Ngày 23/12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng do ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện bàn giao.

Theo ông Tú, tối 22/12, khi chạy xe máy trên đường Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn), ông bất ngờ phát hiện một con chim lớn sà xuống trước đầu xe. Ông dừng lại xua đuổi nhưng con chim không bay đi.

Con chim hồng hoàng được ông Tú bàn giao cho lực lượng kiểm lâm (Ảnh: Anh Tùng).

Nghi con vật bị thương, ông Tú mang chim về nhà chăm sóc. Sau khi tìm hiểu, biết đây là loài hồng hoàng thuộc nhóm động vật nguy cấp, ông đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao.

“Đây là loài chim quý, tôi mong con vật sớm được trở về với môi trường tự nhiên”, ông Tú chia sẻ.

Tiếp nhận cá thể chim, cán bộ kiểm lâm xác định đây là chim hồng hoàng trống, nặng khoảng 2,7kg, tên khoa học là Buceros Bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Cũng trong ngày, Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận thêm một cá thể chim diều hâu nâu nặng khoảng 1,6kg do ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) tự nguyện bàn giao. Loài này có tên khoa học là Nisaetus Cirrhatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Ông Long cho biết, con chim được ông nuôi khoảng 7 năm. Bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm, ông mong muốn con vật được thả về rừng.