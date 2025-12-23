Thiếu niên bốc đầu xe máy, "đua" với ô tô tải ở Lâm Đồng

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý K.L. (16 tuổi, trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng) vì hành vi điều khiển xe máy trái quy định.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/12, L. lái xe máy lưu thông trên đường và thực hiện hành vi bốc đầu, lái xe máy bằng một bánh.

Thời điểm L. bốc đầu xe, làn đường bên cạnh có ô tô tải chạy cùng chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nam thiếu niên bốc đầu xe máy, "chạy đua" với ô tô tải (Ảnh: Cắt từ video).

Từ hình ảnh clip người dân cung cấp, lực lượng cảnh sát truy tìm, xác định L. là người liên quan và mời em này lên làm việc.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử phạt L. về hành vi lái xe máy bằng một bánh. Chiếc xe trong vụ việc bị tịch thu.

Ngoài ra, người thân của L. cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.