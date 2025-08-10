Người dân TPHCM tự hào "Dưới cờ vinh quang" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tại điểm cầu TPHCM, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, quân đội và TPHCM, cán bộ, chiến sĩ và người dân TPHCM…

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khơi gợi lý tưởng cách mạng, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tham dự chương trình "Dưới cờ vinh quang" điểm cầu TPHCM.

Một trong những tiết mục nổi bật là sự tái hiện hình ảnh chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Không khí lịch sử thiêng liêng, hào hùng của Ngày Độc lập 2/9/1945 được tái hiện sống động. Từ điểm cầu TPHCM, người dân tham dự không giấu được sự xúc động khi nghe lại trích đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, cùng đồng bào đứng dậy, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để làm lễ chào cờ.

Chương trình còn đan xen các phóng sự, là lời kể chân thật của nhân chứng lịch sử, những câu chuyện hào hùng về sự cống hiến cả tuổi xuân vì nền hòa bình độc lập của dân tộc, với tinh thần "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Từng giai đoạn của lịch sử được minh họa sống động qua những lát cắt xuyên suốt chương trình.

Với sự tham gia của hơn 10.000 đại biểu tại ba điểm cầu, chương trình là một không gian văn hóa nghệ thuật đa tầng, mang đến cho khán giả không chỉ các tiết mục biểu diễn mà còn là cảm nhận sâu sắc về niềm tự hào dân tộc trong không khí lịch sử hào hùng.

“Dưới cờ vinh quang” là sự kết hợp giữa các hình thức nghệ thuật đa dạng và công nghệ trình diễn hiện đại, từ hiệu ứng visual LED, hologram, AR đến hệ thống âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy ấn tượng.

Chương trình khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng của căn tính quốc gia, khơi gợi lý tưởng cách mạng là ánh sáng dẫn đường.

Từ Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã trải qua các cuộc kháng chiến vĩ đại để giành hòa bình, thống nhất non sông và xây dựng đất nước hôm nay.

Tại mỗi điểm cầu, chương trình mang một màu sắc âm nhạc riêng, đặc trưng cho mỗi miền: miền Bắc cổ điển hoành tráng, miền Trung đậm chất dân gian truyền thống, và miền Nam với chất hiện đại, tương lai của thế hệ mới.

Các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng lẫn những bài hát sáng tác mới đây được dàn dựng công phu, mang đến cảm xúc hùng tráng cho người xem trong những ngày đất nước sôi nổi không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.