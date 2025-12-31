Mùa lễ hội Sa Pa bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành

Những điều giản dị

Với Hotel de la Coupole Sapa, mùa lễ hội không chỉ hiện diện trong những không gian lộng lẫy hay những bữa tiệc thăng hoa, mà còn bắt đầu từ sự kết nối chân thành với cộng đồng địa phương, nơi khách sạn gắn bó và đồng hành.

Đại diện khách sạn tặng quà các em học sinh Trường tiểu học Sả Hồ (Ảnh: Thế Hưng).

Bên cạnh đó, Hotel de la Coupole Sapa cũng đã trao tặng nhiều bàn ghế ăn mới tới nhà trường, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Dàn hợp xướng trong lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh (Ảnh: Thế Hưng).

Sự giao thoa giữa âm nhạc thiêng liêng của mùa lễ hội và sắc màu văn hóa bản địa đã tạo nên một khoảnh khắc lắng đọng, nơi Giáng sinh được kể bằng ngôn ngữ của sự đa dạng, tôn trọng và kết nối.

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy chính là lời nhắc nhở rằng lòng hiếu khách đích thực không chỉ được thể hiện qua trải nghiệm, mà còn qua sự trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của cộng đồng địa phương.

Rực rỡ “Feast Among The Stars”

Song hành cùng những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực cao cấp với sự kiện “Feast Among The Stars – Đêm tiệc của các ngôi sao”, diễn ra vào ngày 20/12.

Ảo thuật gia Petey Majik trong vai trò “Nhà du hành ẩm thực” (Ảnh: Thế Hưng).

Các đầu bếp sở hữu nhiều giải thưởng tham gia đêm ẩm thực (Ảnh: Thế Hưng).

Tại mỗi “điểm chạm”, các đầu bếp khách mời – trong đó có những tên tuổi đến từ các nhà hàng được Michelin tuyển chọn cùng các đầu bếp sở hữu nhiều giải thưởng - đã trực tiếp chia sẻ câu chuyện, nguồn cảm hứng sáng tạo và kỹ thuật chế biến phía sau từng món ăn.

Mỗi sáng tạo được trình bày không chỉ như một món ăn, mà là một cấu trúc hương vị được trau chuốt công phu, nơi kỹ thuật, bản sắc văn hóa và tư duy vị giác hiện đại hòa quyện tinh tế.

Góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn của Feast Among The Stars là sự xuất hiện của ảo thuật gia Petey Majik trong vai trò “Nhà du hành ẩm thực”. Những màn trình diễn ảo thuật đầy mê hoặc, được lấy cảm hứng trực tiếp từ nguyên liệu, hương vị và cá tính sáng tạo của các đầu bếp, đã khéo léo kết nối ẩm thực với nghệ thuật kể chuyện, mang đến cho thực khách một hành trình đa giác quan hiếm có.

Khép lại chuỗi hoạt động mùa lễ hội, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị cộng đồng và tinh thần sẻ chia bền vững.

Tháng cuối năm tại Hotel de la Coupole không chỉ là mùa lễ hội rực rỡ, mà còn là mùa lễ hội ý nghĩa, nơi nghệ thuật, ẩm thực và lòng nhân ái cùng tỏa sáng.