Tổng thống Putin: Nga sẽ chiến thắng ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

“Các bạn đã gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự thật và công lý. Tôi tin rằng hàng triệu người dân trên khắp nước Nga đang sát cánh cùng các bạn trong đêm giao thừa này”, Tổng thống Vladimir Putin gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến các binh sĩ Nga ở tiền tuyến hôm 31/12.

“Tôi chúc mừng tất cả các binh sĩ và chỉ huy của chúng ta nhân dịp năm mới sắp tới. Chúng tôi tin tưởng vào các bạn và vào chiến thắng của chúng ta”, ông Putin nói thêm.

Mặc bộ vest đen và cà vạt xanh đậm, đứng trước Điện Kremlin, Tổng thống Putin nói rằng người dân Nga “đoàn kết bởi tình yêu chân thành, vị tha và tận tụy dành cho nước Nga”.

“Sức mạnh của sự đoàn kết quyết định chủ quyền và an ninh của Tổ quốc, sự phát triển và tương lai của đất nước”, Tổng thống nói, đồng thời nhấn mạnh “công việc, thành công và thành tựu của mỗi người chúng ta đều viết thêm những chương mới vào lịch sử ngàn năm của nước Nga”.

Bài phát biểu chào đón năm mới, được phát sóng đầu tiên ở Viễn Đông trước khi được phát trên khắp 11 múi giờ của nước Nga khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao năm mới, là một truyền thống lâu đời của các nhà lãnh đạo Nga, bắt nguồn từ thời Liên Xô.

Trước đó, trong chuyến thăm sở chỉ huy quân sự của lực lượng vũ trang Nga ngày 21/12, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự bằng vũ lực, nếu chính quyền Ukraine không muốn giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố lực lượng Nga đang tiến công thành công, chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và buộc quân đội Ukraine phải rút lui dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán đa phương vào tháng 1 tới với sự tham gia của Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu. Tổng thống Zelensky đồng thời xác nhận ông sẵn sàng gặp các đại diện của Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết, nhìn chung, hơn 90% kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất đã đạt được sự đồng thuận, và Mỹ cùng Ukraine đã nhất trí 100% về các bảo đảm an ninh và khía cạnh quân sự.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau các cuộc tham vấn của phái đoàn Mỹ với cả Ukraine và Nga, kế hoạch hiện được rút xuống 20 điểm. Điểm nghẽn chính của các cuộc đàm phán hiện nay xoay quanh vấn đề lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là vùng Donbass ở miền Đông.

Tổng thống Zelensky nêu rõ, Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ theo bất cứ thỏa thuận hòa bình nào. Ông cho biết, Kiev sẵn sàng rút lực lượng ở Donbass để thiết lập một vùng kinh tế tự do, nhưng với điều kiện Nga cũng phải hành động tương tự.