Phá đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ ở TPHCM

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 24 người về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bị khởi tố (Ảnh: Công an TPHCM).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Tiến, SN 1972, ngụ ở TPHCM.

Theo cơ quan điều tra, Tiến nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý từ đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp thấp để giao cho các đại lý bên dưới và con bạc trực tiếp tham gia cá cược.

Trong quá trình tổ chức, các đối tượng tự nâng mức chênh lệch tỷ giá USD nhằm hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính từ hoạt động cá độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng trinh sát phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, kiểm tra, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Cảnh sát làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, PC02 xác định số tiền cá cược của các đối tượng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trận. Chỉ tính từ tháng 11 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược với tổng số tiền giao dịch hơn 80 tỷ đồng.

Trong 24 bị can bị khởi tố, nhiều đối tượng vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia cá độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ nguồn gốc tài khoản và dòng tiền giao dịch.