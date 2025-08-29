Công an TPHCM cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng 100.000 đồng

Theo Công an TPHCM, Chính phủ vừa công bố chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ngay lập tức, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.

Người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo (Đồ họa: Công an TPHCM).

Nhà chức trách cho biết, thủ đoạn của các đối tượng này là gửi tin nhắn, email kèm đường dẫn (link) lạ với nội dung: “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”. Khi người dân bấm vào link, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Các đối tượng còn giả danh cán bộ Nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn “Cách nhận tiền hỗ trợ”, sau đó yêu cầu cung cấp OTP để xác thực.

Ngoài ra, kẻ xấu còn lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Để tránh bị lừa đảo, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần lưu ý, mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan Nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Công an TPHCM yêu cầu người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; không bấm vào link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.