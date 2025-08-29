Người dân đội ghế, mang chiếu sẵn sàng cắm trại xuyên đêm chờ xem diễu binh

17h ngày 29/8, khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học - Hùng Vương - Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) đã đông kín người dân xếp chỗ, chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.

Phố Hàng Cháo nằm trong số các tuyến phố cấm đường và đặt rào chắn, nhiều người dân đi bộ vào từ Phố Tôn Đức Thắng bị kẹt lại, không thể di chuyển ra đường Hùng Vương.

Nhiều người dân mang theo lỉnh kỉnh ghế nhựa, chiếu, đồ ăn và thức uống, sẵn sàng vượt rào chắn để sang khu vực dễ quan sát ở mặt phố Nguyễn Thái Học hoặc đường Hùng Vương.

Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện phải rất vất vả mới có thể mở lối đi, giải quyết cho từng người di chuyển một cách trật tự, vào đúng vị trí quy định.

Đoàn người có công Tuyên Quang là những người có mặt sớm nhất tại khu vực ưu tiên đại biểu người có công ở phố Hàng Cháo. Ai cũng sợ đi muộn không có chỗ ngồi nên tranh thủ bắt xe xuống Hà Nội từ 5h sáng.

"Chúng tôi ở xa không nắm được thông tin có khu vực ưu tiên dành cho người có công nên tranh thủ xuống Hà Nội từ sáng sớm, đi muộn sợ không có chỗ ngồi. Năm nay Nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm rất hoành tráng, nên dù sức khoẻ không được tốt tôi vẫn cố gắng đi vì không biết mình còn sống để được tham dự kỷ niệm 100 năm hay không", cựu binh Hoàng Văn Sơn (60 tuổi, quê Tuyên Quang) chia sẻ.

Sát phía sau rào khu vực ưu tiên dành cho người có công đã không còn chỗ trống.

Một phụ nữ đội trên đầu một chồng ghế nhựa dành cho gia đình mình trên hè phố.

TP Hà Nội thay đổi giờ cấm đường từ 18h sang 22h, do vậy lượng phương tiện qua phố Nguyễn Thái Học trở nên đông đúc, ùn tắc kéo dài khi quá đông người dân đổ về khu vực này.

Phía bên kia đường, khu vực bãi tập kết của khối Nghi trượng cũng đã không còn chỗ trống.

Hết chỗ thoáng rộng, một số người lựa chọn ngồi ngay dưới bức phù điêu bắn rơi máy bay lịch sử năm 1967.

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, trang trí cờ Tổ quốc lên nón lá, và có người mang theo cả di ảnh của người thân từng là quân nhân đến phố Nguyễn Thái Học để xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Người dân xác định "cắm trại" xuyên đêm để đón xem các khối chiến sĩ và khí tài quân sự đi ngang qua điểm xem diễu binh được coi là đẹp và đủ nhất tại Thủ đô.

Buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 30/8 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.