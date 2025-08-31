Ngắm cầu Đồng Việt gần 1.500 tỷ đồng nối Bắc Ninh và Hải Phòng

Công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu thuộc địa bàn phường Cảnh Thụy và xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) kết nối với TP Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) vừa hoàn thành và thông xe toàn tuyến.

Cầu Đồng Việt được xây dựng vượt sông Thương với chiều dài hơn 811m, mặt cầu rộng 23,5m. Đây là một trong những cây cầu dây văng lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến thời điểm hiện tại.

Đường dẫn lên cầu phía tỉnh Bắc Ninh xây dựng theo quy mô đường cấp 2 đồng bằng dài gần 7km, nền đường rộng 22m, mặt đường 21,5m.

Dự án phía Bắc Ninh (gồm cầu và đường dẫn lên cầu phía Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũ làm chủ đầu tư.

Về phía Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với quốc lộ 37 có tổng mức đầu tư hơn 469,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương cũ làm chủ đầu tư.

Liên danh Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam thi công. Dự án khởi công tháng 6/2022, vừa hoàn thành.

Tuyến đường dẫn dài gần 5,3km, qua địa bàn các xã Hưng Đạo, Lê Lợi và phường Cộng Hòa (TP Chí Linh cũ), nay là phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng). Đường dẫn được thiết kế theo quy mô đường cấp II đồng bằng, nền đường rộng 22,5m, vận tốc 80km/giờ.

Liên danh các Công ty CP Vật liệu xây dựng Côn Sơn, Xây dựng và Thương mại Việt Hoa, Xây dựng và Thiết bị Thủ đô, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Vũ Bách là nhà thầu thi công. Dự án khởi công từ năm 2022, hoàn thành quý I/2025.

Những trụ cầu phía dưới lòng sông vững chắc.

Hệ thống dây văng của cầu Đồng Việt.

Hệ thống đèn trang trí tại trụ cầu chính của cầu Đồng Việt.

Việc đưa công trình cầu Đồng Việt và toàn bộ đường dẫn lên cầu vào khai thác tạo thuận lợi cho người dân, mở ra cơ hội lớn về giao thương, du lịch và thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển giao thông và kết nối liên vùng của các địa phương.