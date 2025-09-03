Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của các chiến sĩ trở về sau nhiệm vụ A80

Trưa 3/9, ga Hà Nội có một chuyến tàu đặc biệt. Hàng trăm người dân Thủ đô đã có mặt, không chỉ để tiễn mà còn để gửi gắm tình cảm nồng ấm đến các đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đòan tàu SE67 sẽ đưa 659 cán bộ, chiến sĩ và các vật dụng, trang thiết bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 (khối nam) trở về Đà Nẵng.

Với hình ảnh gần gũi, các chiến sĩ trở về với nụ cười hiền lành, thân thiện, không còn nét nghiêm trang như những ngày diễu binh.

Giữa dòng người, họ bắt tay, trò chuyện cùng người dân, xóa nhòa khoảng cách và tạo nên một không khí ấm áp, tràn ngập tình quân dân.

Trước khi các khối diễu hành thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 lên đường trở về đơn vị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng, đã dành những lời động viên chân thành. Ông bày tỏ niềm tự hào và sự trân trọng đối với những nỗ lực của các chiến sĩ trong suốt thời gian qua.

Những cái nắm tay siết chặt, những cái ôm vội vã..., tất cả đều gói gọn tình cảm và niềm tự hào vô bờ bến. Khoảnh khắc chia ly đầy xúc động, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên sự hãnh diện, như một lời khẳng định về những đóng góp ý nghĩa của mình.

"Vô cùng tự hào khi đã trải qua khoảnh khắc lịch sử tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9" - đó là cảm xúc của chiến sĩ Lê Gia Bảo (khối nam chiến sĩ Tác chiến không gian mạng) - sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng A80.

Đợt huấn luyện đặc biệt này còn mang đến cho chiến sĩ Lê Gia Bảo một kỷ niệm khó quên. Anh đã gặp gỡ và quen biết Khánh Linh. Trước giờ phút chia tay, họ dành cho nhau những cái nắm tay, những cái ôm đầy tình cảm tại sân ga, với lời hẹn ước sẽ trở lại Hà Nội sau 5 tháng.

Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình cảm, gói trọn sự biết ơn và yêu mến của người dân Thủ đô. Đó là chiếc vòng tay được trao gửi, đóa hoa tươi thắm được nâng niu, là lời hẹn ước, là lời chúc bình an và là niềm tin về ngày gặp lại. Mỗi món quà đều mang trong mình một câu chuyện, một tình cảm trân quý, trở thành cầu nối vô hình giữa người ở lại và người ra đi.

Trong không khí chia ly đầy xúc động, sắc đỏ của cờ và hoa đã thắp lên niềm tự hào, xua tan nỗi buồn chia xa. Ga Hà Nội bỗng trở nên thật đặc biệt, ngập tràn sự hãnh diện về những người lính, những người đã góp phần làm nên một dấu mốc lịch sử đáng nhớ.

Giữa dòng người tiễn biệt, hình ảnh một cựu chiến binh nổi bật hơn cả. Trên tay ông là bó hoa tươi thắm, biểu tượng của sự trân trọng và niềm tự hào. Với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh, ông vẫy tay chào các chiến sĩ qua ô cửa.

Khoảnh khắc ấy gói trọn niềm vui sướng và sự phấn khởi, như một lời chào mừng từ thế hệ cha anh đến những người lính trẻ, những người đang tiếp nối truyền thống vinh quang của dân tộc.

Ông Lê Quý Đông, 78 tuổi, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh phường Văn Miếu (Hà Nội), đã đến bắt tay và chúc các chiến sĩ lên đường bình an. Ông bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các chiến sĩ trẻ đã vượt qua những ngày tập luyện vất vả, đầy thử thách.

Những lá cờ Tổ quốc được các bạn trẻ mang tới, nhuộm đỏ cả sân ga. Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng của dân tộc, mà còn là lời cảm ơn chân thành, sự trân trọng và niềm tự hào mà người trẻ muốn gửi gắm tới các chiến sĩ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở lại với cuộc sống đời thường, các chiến sĩ với nụ cười rạng rỡ, phấn khởi ngồi trong các toa tàu. Ánh mắt họ lấp lánh niềm vui và sự tự hào, như đang nhìn lại những khoảnh khắc lịch sử đã trải qua tại Thủ đô Hà Nội.

Khi đoàn tàu từ từ lăn bánh, những khoảnh khắc đầy xúc động diễn ra trên sân ga, một người chiến sĩ lớn tuổi, ánh mắt dõi theo đoàn tàu, lặng lẽ giơ tay chào những người lính trẻ. Khoảnh khắc đó không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là sự trân trọng và niềm tin về thế hệ tiếp nối. Đó là biểu tượng của tình đồng đội, tình quân dân thiêng liêng và bất diệt.