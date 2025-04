Khoảnh khắc ấn tượng trong cuộc thi ảnh kỷ niệm 50 năm ngành điện miền Nam

Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), báo Dân trí phối hợp EVNSPC tổ chức cuộc thi ảnh "50 năm vượt nắng thắng mưa - thắp sáng khát vọng thịnh vượng". Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 29/4, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Dưới đây là những khoảnh khắc đẹp của người thợ điện hết lòng với nghề, được các tác giả ghi lại qua các bức ảnh giàu cảm xúc, diễn ra tại 21 tỉnh, thành phía Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau (trừ TPHCM), các huyện đảo: Trường Sa, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Kiên Hải.

Bức ảnh "Thép giữa trời cao" của tác giả Nguyễn Khắc Thành Đạt, đang có lượt tương tác dẫn đầu. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc người thợ điện sửa chữa đường dây đang mang điện ở độ cao hàng chục mét, giữa nắng gió và thử thách. Trong không gian bao la, người thợ như một "thanh thép sống" - vững vàng, bản lĩnh, đối mặt hiểm nguy để giữ dòng điện an toàn, liên tục cho hàng triệu hộ dân. "Thép giữa trời cao" là lời tri ân gửi đến những người hùng thầm lặng - những chiến binh trên lưới điện.

Bức ảnh thuộc top dẫn đầu bài thi được độc giả yêu thích. Tác giả Võ Khắc Hoàng Danh ghi lại hành trình không ngừng nghỉ của đội ngũ công nhân ngành điện, với những giờ phút căng thẳng căng mình trên không, ra sức thi công nhằm đảm bảo dòng điện thông suốt. Hình ảnh còn truyền tải thông điệp: mọi người chung tay tiết kiệm điện, khuyến khích mỗi cá nhân đóng góp một hành động nhỏ vì lợi ích lớn cho tương lai.

"Khoảnh khắc trên cao" của tác giả Đặng Hồng Long, khắc họa nỗ lực làm việc hết mình của "chú ong thợ" Nguyễn Huy Phúc, điện lực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đơn vị này đã bố trí tổ công tác tăng cường đường dây phục vụ cho trang trí và chiếu sáng khu dân cư, chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng.

Bức ảnh của tác giả Lâm Lệ Trinh chia sẻ khoảnh khắc nhân viên EVNSPC tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3. Vị trí trụ nằm trên đồi cao, hiểm trở lại có mưa bão dẫn đến đường lên đồi bị sình, lầy khiến xe cẩu kẹt lại không thể di chuyển, anh em ngành điện tại đó cùng nhau kéo xe vượt qua khu vực vũng lầy để có thể đến được vị trí trụ thực hiện nhiệm vụ.

Bức ảnh của tác giả Võ Thành Vinh, ghi lại khoảnh khắc cheo leo giữa không trung của "người lính áo cam" EVNSPC bất chấp nắng nóng đỉnh điểm ban trưa, cùng đồng đội hoàn thành việc đưa điện lưới đến muôn nơi, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc liên tục 24/7, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án.

Tác giả Lò Văn Hợp chia sẻ khoảnh khắc làm điện hotline, tức thi công trên lưới điện đang truyền tải, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ tiêu dùng. Khó khăn và nguy hiểm luôn thường trực, nếu không có kiến thức đầy đủ và bảo hộ lao động an toàn thì tai nạn có thể xảy ra. Do đó, việc đảm bảo an toàn, bảo hộ đầy đủ… luôn được quán triệt đến từng cán bộ nhân viên EVNSPC.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt không làm chùn chân những "chiến sĩ áo cam". Tác giả Nguyễn Quốc Huy ghi lại khoảnh khắc mùa khô thiếu nước ngọt ở Trà Vinh, song các anh thợ điện vẫn đi về vùng sâu vùng xa ở Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ kéo lưới điện.

Kéo điện về vùng đất ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Bức ảnh của tác giả Nguyễn Quốc Huy. Điện đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long. Đơn cử như trước đây, khi hạ tầng lưới điện còn thiếu, hộ gia đình, doanh nghiệp nuôi tôm dùng máy nổ diesel để vận hành giàn quạt sục oxy cho nuôi tôm, chi phí khá tốn kém. Nhưng từ ngày có điện, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều hộ gia đình thuận lợi, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thủy điện Ankroet, bức ảnh của tác giả Trần Huy Hùng. Ankroet là công trình thủy điện được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam, thuộc địa phận xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), do người Pháp xây dựng với vật liệu chủ yếu bằng đá. Năm 2004, thủy điện Ankroet được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nâng công suất lên 4.400kW, lượng điện bình quân gần 22 triệu kWh/năm, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện cho thành phố Đà Lạt và hòa vào lưới điện quốc gia.

Khoảnh khắc yên bình trên đảo Hòn Nghệ (Kiên Giang), nơi lưới điện quốc gia đã vươn xa qua biển cả bằng đường dây 22kV, mang theo nguồn sáng của phát triển và đổi thay. Theo tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn, những cột điện sừng sững giữa biển là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngành điện lực, kết nối đất liền với hải đảo, thắp sáng cuộc sống và mở ra tương lai mới cho người dân nơi đây.

Nhờ có điện, nhiều nông dân Bình Thuận trồng thanh long với kết quả khả quan, với sự đóng góp của kỹ thuật chong đèn cho trái vụ. Trong bức ảnh "Chong đèn Thanh Long trái vụ huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận", tác giả Ngô Xuân Hiếu thông tin, PC Bình Thuận không ngừng phát triển lưới điện, đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất đặc sản trái cây thanh long.