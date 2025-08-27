Phát vé miễn phí concert có Đen Vâu, SOOBIN biểu diễn ở sân Mỹ Đình

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Chương trình "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Sân vận động Mỹ Đình sẽ có dàn nghệ sĩ như: Đen Vâu, SOOBIN Hoàng Sơn, Tùng Dương, Thanh Lam... tham dự (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chương trình được Ban tổ chức giới thiệu là concert quốc gia đặc biệt, được chia làm 3 chương gồm: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Thời lượng dự kiến của chương trình là 2 tiếng.

Toàn bộ vé của chương trình được phát miễn phí. Theo đó, sau cuộc họp vào chiều 27/8, mới có thông tin về việc phát vé miễn phí ở địa điểm nào, thời gian ra sao.

80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Mỹ Tâm, Đen Vâu, SOOBIN Hoàng Sơn, Tùng Dương, Mono.

Quy mô dự kiến của chương trình là 30.000 người. Kịch bản chương trình được lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch phê duyệt từ 15/8.

Một số tiết mục biểu diễn như hoạt cảnh Giải phóng miền Nam, liên khúc Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn, Khát vọng tuổi trẻ... được hé lộ trước giờ biểu diễn. Tiết mục cuối hứa hẹn bùng nổ, do các nghệ sĩ nổi tiếng cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng biểu diễn.

Trước đó, tối 26/8, concert Việt Nam trong tôi cũng do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức thu hút hàng chục nghìn khán giả. Dù được diễn ra dưới cơn mưa tầm tã nhưng khán giả vẫn nhiệt tình theo dõi, cổ vũ các nghệ sĩ đến phút cuối cùng.

Việt Nam trong tôi đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Ngay trong concert này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đại diện cho Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch trao tặng 600 triệu đồng quyên góp cho đồng bào 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão Kajiki là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.