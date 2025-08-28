Mất siêu xe Lamborghini đã 2 năm, chủ nhân bất ngờ tìm lại được nhờ ChatGPT

Chiếc Lamborghini Huracan của anh Andrew Garcia, sống tại California (Mỹ), được cho là bị lấy cắp cùng với một số siêu xe khác trong một đường dây trộm xe sang trị giá hàng triệu USD.

Thủ đoạn của đường dây này là vào vai người thuê rồi biến mất luôn cùng gần 20 chiếc xe cao cấp. Sau đó, chúng làm giả giấy tờ để bán lại xe.

Chiếc Lamborghini Huracan bị đánh cắp đã được tìm thấy ở Denver nhờ công nghệ tìm kiếm trí tuệ nhân tạo (AI) của chính chủ xe (Ảnh: CBS8).

Với Garcia, ngày chiếc xe của anh biến mất là một cú sốc lớn. “Tôi đã khóc”, Garcia chia sẻ.

Trong khi các nạn nhân khác trong đường dây này đã tìm lại được xe, chiếc Lamborghini của Garcia vẫn "bặt vô âm tín", cho đến khi một tin nhắn Instagram rất kỳ lạ xuất hiện. Nội dung tin nhắn là “Anh đã bán chiếc xe này chưa?”, kèm theo những bức ảnh mới chụp của chiếc xe.

Có vẻ như người liên lạc với Garcia đã tìm thấy danh thiếp của anh ở trong xe và liên lạc vì nghĩ rằng anh ta có thể mua thêm siêu xe.

Thay vì lập tức báo cảnh sát, Garcia quyết định tự mình điều tra. Anh đưa ảnh vào ChatGPT, kết hợp với các công cụ định vị của Google và thu thập đủ dữ liệu để lần ra vị trí của chiếc xe. Dấu vết dẫn anh ta đến thành phố Denver, bang Colorado, và lúc này, anh báo tin cho cảnh sát. Các nhà chức trách đã tìm thấy và xác nhận đó chính là chiếc xe đã mất tích từ lâu của Garcia.

Cale Gould, phát ngôn viên của Cơ quan phòng chống trộm cắp ô tô bang Colorado, đã ca ngợi chiến dịch điều tra phá án đầy sáng tạo này: “Việc chủ động thu thập thông tin thực sự rất có ích cho việc tìm lại những chiếc xe bị đánh cắp”.

Điều thú vị là cơ quan chức năng vẫn đang điều tra về người giữ chiếc xe ở Colorado. Cảnh sát không tiết lộ liệu người đó có liên quan trực tiếp đến vụ trộm hay không.

Trong khi đó, những cá nhân liên quan đến đường dây trộm cắp xe ở California đang phải "trả giá". Một người đã bị kết án và đang chờ tuyên án về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi người còn lại sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 10 tới đây.