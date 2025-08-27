"Bao giờ cho đến tháng Mười" được chiếu ở Tuần phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tối 26/8 tại Hà Nội, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tuần phim là hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa, nhằm tôn vinh tầm vóc lịch sử của những ngày mùa Thu cách mạng, đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước trên hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - nhấn mạnh, tuần phim là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, vừa là dịp để thông qua các tác phẩm điện ảnh để tưởng nhớ, tri ân thế hệ anh hùng giành độc lập, thống nhất cho đất nước.

Sự kiện này vừa là dịp để tiếp thêm cho thế hệ trẻ, tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng và phát triển.

“Thông qua các bộ phim, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng, tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các đồng chí cựu chiến binh và tất cả những người đã không tiếc máu xương, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đồng thời, cảm nhận rõ hơn những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong hòa bình, đổi mới, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn”, Đại tá Nguyễn Thu Dung cho biết.

Theo đó, tuần phim trình chiếu 4 phim tài liệu do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất gồm: Nét văn hóa trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, biên kịch Nguyễn Sỹ Chung, đạo diễn NSND Lưu Quỳ; Chưtankra, biên kịch Nguyễn Đức Thực, đạo diễn Vũ Minh Phương; Trời Hà Nội mãi xanh - tập 2 mang tên Bầu trời của hòa bình, biên kịch Hà Đình Cẩn, đạo diễn Bùi Thanh Hải; Vững tin trên con đường đã chọn, tập 22 thuộc bộ phim dài tập: Con đường đã chọn, biên kịch Lê Ngọc Minh, đạo diễn, NSƯT Thái Huyền.

Và 4 bộ phim truyện điện ảnh gồm: Nơi ta không thuộc về, biên kịch, đạo diễn NSƯT Đặng Thị Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Truyền thuyết về Quán Tiên, biên kịch Đoàn Tuấn, Xuân Thiều, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ; Bao giờ cho đến tháng Mười, biên kịch, đạo diễn Đặng Nhật Minh, Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất; Bản tình ca trong đêm, biên kịch Trần Kim Thành, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất.

NSND Thu Quế (giữa) tham gia khai mạc tuần phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Thu Quế cho biết, chị vinh dự góp mặt ở hai bộ phim là: Nơi ta không thuộc về và Bản tình ca trong đêm.

Chị cho biết, các tác phẩm trong tuần phim là lời tri ân các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập tự do cùng với thông điệp gửi đến thế hệ trẻ hôm nay về niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuần phim diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/8, tại Hội trường đa năng Điện ảnh Quân đội nhân dân (phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).