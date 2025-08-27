CLB Ninh Bình thắng trận thứ 3 liên tiếp, CLB Hà Tĩnh hạ Thanh Hóa

Tiếp đón CLB Ninh Bình trên sân nhà ở vòng 3 V-League diễn ra vào tối 27/8, CLB Đà Nẵng chơi tự tin và tổ chức tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Chỉ sau 12 phút bóng lăn, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số.

Văn Long chọc khe tinh tế cho David Boris băng xuống nhận bóng rồi vượt qua một hậu vệ của đội khách trước khi dứt điểm làm tung lưới thủ thành Văn Lâm.

Bị thủng lưới trước, Ninh Bình vẫn chơi bình tĩnh và triển khai tấn công hai biên để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội khách đã thành công khi ở phút 28, Mạnh Ngọc Hà tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm, Daniel đánh đầu chuyền cho Gustavo Henrique và tiền đạo này dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Gustavo giúp đội khách vượt lên dẫn trước khi hoàn tất cú đúp bàn thắng. Từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, chân sút người Brazil băng vào dứt điểm bằng đầu không cho thủ thành Tiến Dũng có cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng tìm cách đẩy mạnh tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Ninh Bình. Phút 65, Geovane ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình và hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục cho đội khách.

Với chiến thắng này, CLB Ninh Bình tiếp tục khẳng định sức mạnh khi toàn thắng cả 3 trận đấu để tiếp tục dẫn đầu tại LPBank V-League 2025-26.

Ở trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và CLB Thanh Hóa, lợi thế sân nhà giúp Hà Tĩnh chơi tự tin và liên tục ép sân đội khách. Đội chủ nhà đã tạo ra không ít cơ hội nhưng lần lượt Duy Thường rồi Viktor Lê đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tưởng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì ở phút 44, từ quả phạt góc của đội nhà, Charles Atshimene bật cao đánh đầu đập vào cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Xuân Hoàng.

Bước sang hiệp 2, đội khách dâng cao đội hình nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng hàng phòng ngự của Hà Tĩnh vẫn chơi chắc chắn, bảo vệ thành công tỷ số sít sao 1-0 cho đội nhà. Chiến thắng này giúp Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League, trong khi CLB Thanh Hóa đứng ở vị trí cuối bảng.