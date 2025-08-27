Bé 4 tuổi tử vong nghi mắc bệnh dại

Chiều 27/8, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Nghệ An), xác nhận bé M.C.T. (4 tuổi, trú tại bản Na) đã tử vong sau hai ngày nhập viện điều trị, với chẩn đoán ban đầu nghi mắc bệnh dại.

Trước đó, tối 24/8, bé T. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như khó chịu, kích thích vật vã, sợ gió, sợ nước, chảy nhiều dãi và tinh thần lơ mơ. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Xe cứu thương đưa cháu T. về nhà tại xã Tri Lễ, Nghệ An (Ảnh: Công an xã Mường Quàng).

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh dại. Mặc dù đã được điều trị tích cực, nhưng đến sáng 26/8, cháu T. đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đã cử đoàn công tác đến gia đình để điều tra dịch tễ. Kết quả ban đầu cho thấy, trước khi phát bệnh, cháu T. không có biểu hiện bị chó cắn.

Gia đình bé có nuôi hai con chó nhưng chưa được tiêm phòng dại, hiện cả hai con vật này vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, một con chó của hàng xóm cách nhà 10m, được cho là bị ốm và nghi mắc dại, đã chết.

Bé T. thỉnh thoảng có sang nhà hàng xóm chơi, nhưng người thân không thể xác định liệu cháu có tiếp xúc trực tiếp với con chó này hay không.

Hiện tại, 5 thành viên còn lại trong gia đình cháu bé, bao gồm ông bà, bố mẹ và chị gái, đều có sức khỏe bình thường.