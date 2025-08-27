Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án metro từ TPHCM đến Long Thành

Ngày 27/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về thành phố Biên Hòa cũ (Đồng Nai) và sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi xem xét đề nghị, ý kiến của các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital là nhà đầu tư đề xuất dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên (Đồng Nai) và sân bay Long Thành theo hình thức PPP.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo quyết định, quy mô nghiên cứu dự án trên có tổng chiều dài khoảng 38,5km, gồm 3 đoạn. Trong đó, đoạn tuyến từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai (tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1) dài khoảng 6,5km; đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến sân bay Long Thành dài khoảng 27km và đoạn tuyến từ trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đến đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa cũ dài khoảng 5km.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Thời gian nộp hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tối đa 9 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án.

Trước đó, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nối dài metro số 1 Suối Tiên - Long Thành và phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo trục giao thông công cộng).

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác.

Đến nay, liên danh DonaCoop cùng VinaCapital đã làm việc với các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai để khảo sát hiện trạng tuyến, quỹ đất dự kiến triển khai mô hình TOD và nghiên cứu quy trình thực hiện các bước.