Hà Nội điều chỉnh nhiều tuyến buýt và tàu điện, trông xe miễn phí dịp A80

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông Hà Nội đã đề nghị các doanh nghiệp xe buýt dừng hoạt động đối với 18 tuyến xe buýt (tuyến số 24, 23, 31, 38, Citytour 01, 34, 55, 41, 146, Citytour 03, 159, 144, E05, E07, E08, 43TC, E11, Citytour 02) từ thời điểm phân luồng giao thông phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8.

Tàu điện hoạt động đến khi hết khách

Hà Nội cũng điều chỉnh lộ trình đối với 51 tuyến buýt trong thời gian phân luồng giao thông phục vụ buổi sơ duyệt, trong đó điều chỉnh lộ trình đối với 12 tuyến (tuyến số 16, 01, 03A, 30, 33, 27, 51, 42, 161, E02, E03, 48).

Điều chỉnh quay đầu đối với 39 tuyến (tuyến BRT01, 11, 12, 28, 17, 36, 54, 02, 04, 13, 22A, 26, 32, 40, 50, 52, 90, 98, 99, 100, 107, 86, 08A, 08B, 09A, 09B, 19, 25, 35A, 49, 58, 60A, 65, 143, 142, E09, 43, 47A, 69).

Bổ sung thêm 1 tuyến buýt kết nối với ga Cát Linh (tuyến số 35A) và 3 tuyến buýt kết nối với ga Cầu Giấy (tuyến số 22A, 50, 107) để tăng cường giải tỏa hành khách.

Gần 200.000 lượt hành khách chọn dùng 2 tuyến tàu điện ở Hà Nội để di chuyển trong ngày 24/8 (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, Hà Nội điều chỉnh dịch vụ đối với 31 tuyến buýt, trong đó điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông đối với 5 tuyến (tuyến số 35A, 25, 43, 50, 26).

Điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động đến 22h-24h đối với 26 tuyến (tuyến số 72, 123, 27, 49, 124, E01, E04, E06, E09, E02, 08A, 08B, 09B, 21A, 02, 22A, 32, 107, BRT01, 20A, 58, 28, 62, 91, 102, 114).

Bổ sung tăng thời gian hoạt động của 4 tuyến buýt số 62, 114, 102, 91 để kết nối giải tỏa hành khách ở ga Yên Nghĩa.

Về phương án kết nối, giải tỏa các ga đường sắt đô thị (ga Cát Linh, ga Cầu Giấy…) và điểm trung chuyển Long Biên, tại ga Cát Linh tổ chức 7 tuyến xe buýt (02, 99, 142, 08B, E02, E09, 35A) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 67 phương tiện, tần suất 5-8 phút/lượt.

Tại ga Cầu Giấy (điểm trung chuyển Cầu Giấy) tổ chức 14 tuyến xe buýt (143, 58, 13, 161, 09B, 90, 25, 32, 28, 49, 09A, 07, 96, 105) tiếp cận giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh với 121 phương tiện, tần suất 3-5 phút/lượt.

Tại điểm trung chuyển Long Biên tổ chức 9 tuyến xe buýt (69, 47A, 43, 65, 54, 100, 98, 17, 11) tiếp cận giải tỏa hành khách tại điểm trung chuyển Long Biên với 88 phương tiện, tần suất 5-7 phút/lượt.

Về phía Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) tổ chức kéo dài thời gian hoạt động hai tuyến đường sắt đô thị đến 24h (5h30-24h).

Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông thực hiện giãn cách chạy tàu 6 phút 30 giây từ 10h đến 24h, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Công ty này sẵn sàng dự phòng bổ sung các đoàn tàu tăng cường khi có nhu cầu và có phương án bổ sung các lượt phát sinh sau 24h bảo đảm vận chuyển cho đến khi hết hành khách.

Đối với tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội, giãn cách chạy tàu 6 phút từ 10h đến 24h, các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút và sẵn sàng dự phòng bổ sung đoàn tàu tăng cường khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, sẽ bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga trong trường hợp hành khách tăng đột biến và thực hiện bán trước vé lượt cho hành khách khi có yêu cầu.

Trông giữ xe miễn phí cho người dân

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương bố trí bãi đỗ xe và trông giữ miễn phí cho người dân tham dự các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành.

Nhiều người đến từ sớm để giữ chỗ từ sáng chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Đến tối qua, mới có 18 xã, phường gửi báo cáo kết quả rà soát mặt bằng để sắp xếp phương tiện phục vụ lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành. Sở Xây dựng đề nghị 18 xã, phường tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các điểm để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân đến xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức.

Đối với các xã, phường chưa có kết quả, sở này đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát trụ sở các cơ quan, khu vực công cộng (đặc biệt là khuôn viên các cơ sở giáo dục, trụ sở cơ quan...) để bố trí làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân, đặc biệt là các địa bàn lân cận hai tuyến đường sắt đô thị và từ Vành đai 1 đến Vành đai 3.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn trông giữ xe miễn phí cho người dân đến xem trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí gồm vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm), vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình), ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ), sân ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ nhân dân.