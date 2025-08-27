Vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng: Xe không thuộc quản lý bệnh viện?

Liên quan vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng, ngày 27/8, ông Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, khẳng định chiếc xe cấp cứu trong vụ việc không thuộc "biên chế" của bệnh viện.

Theo vị lãnh đạo, xe cấp cứu chở bệnh nhân V.T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh, bố của chị A.T. - người phản ánh vụ việc) thuộc sở hữu cá nhân.

Ông Giang cho biết, theo quy định, việc vận chuyển bệnh nhân về nhà, đặc biệt trong các trường hợp bệnh nặng theo yêu cầu của gia đình, không thuộc trách nhiệm chuyên môn của bệnh viện.

"Xe cứu thương chỉ phục vụ công tác cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp theo quy định của ngành Y tế", Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 1 nói.

Dàn xe cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: V.G.).

Bước đầu, bệnh viện xác định khi chị A.T. có nhu cầu thuê xe cấp cứu để đưa bố về quê, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu đã liên hệ với điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (đang nghỉ phép) xin hỗ trợ.

Sau đó, tài xế Vũ Văn Giáp (cũng đang nghỉ phép) sử dụng xe cá nhân để chở bệnh nhân. Chi phí vận chuyển là thỏa thuận riêng giữa gia đình và lái xe.

Khi nắm được phản ánh tài xế Giáp thu tới 21 triệu đồng để chở bệnh nhân từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, ngày 26/8, bệnh viện đã làm việc với tài xế này và cử tổ công tác về địa phương trao đổi trực tiếp với gia đình bệnh nhân.

Ông Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25/8.

Theo báo cáo của bệnh viện, ông Vũ Văn Giáp ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện từ năm 2009; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng ký hợp đồng từ năm 2022, còn điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu trúng tuyển viên chức năm 2021.

Ông Vũ Thanh Giang nhấn mạnh, các hành vi trong vụ việc trên là hành vi cá nhân, nằm ngoài quy trình chuyên môn của bệnh viện.

Vị Phó Giám đốc cho biết đơn vị đang chờ báo cáo tường trình chi tiết từ các cá nhân liên quan để có căn cứ xử lý, đồng thời khẳng định nếu phát hiện có vi phạm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sẽ xử lý nghiêm theo quy định, bảo vệ uy tín ngành y.

Trước mắt, ông Giáp, ông Thắng và bà Thìu đã bị tạm đình chỉ công tác.