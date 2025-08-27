Loài thú bé có đôi mắt to vào nhà trú bão, chủ nhân giao cho công an

Ngày 27/8, Trung tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Tiên Đồng (Nghệ An), cho biết đơn vị phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng xã thả con cu li về rừng tự nhiên.

Con cu li này Công an xã Tiên Đồng tiếp nhận bàn giao từ anh Phan Trọng Lâm (SN 1990, trú tại xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng) vào ngày 26/8.

Công an xã Tiên Đồng tiếp nhận con cu li nhỏ (ảnh nhỏ) từ anh Phan Trọng Lâm (Ảnh: N. Thành).

Trước đó, trong đêm 25/8, thời điểm bão Kajiki đổ bộ vào đất liền, khu vực xã Tiên Đồng có mưa rất to, gió giật mạnh.

Anh Lâm đã phát hiện một cá thể động vật nặng khoảng 300g, có lông màu hung, đôi mắt to, tròn đi vào nhà. Nghi ngờ đây là động vật quý hiếm, ngày hôm sau, anh Lâm mang đến giao nộp cơ quan công an.

Sau khi tham vấn cơ quan chuyên môn, Công an xã Tiên Đồng xác định cá thể động vật này là cu li nhỏ, thuộc nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Theo hướng dẫn, Công an xã đã bàn giao cho UBND xã Tiên Đồng tái thả cá thể cu li nói trên về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng xã Tiên Đồng thả cu li nhỏ về rừng (Ảnh: N. Thành).

Cu li nhỏ có tên khoa học là Xanthonycticebus pygmaeus (Nycticebus pygmaeus) thuộc bộ linh trưởng, có nơi gọi là con cù lần, khỉ gió, mắc cỡ, xấu hổ bởi chúng có đặc điểm ban ngày cuộn tròn mình lại để ngủ, khi gặp ánh sáng lớn dùng hai bàn tay trước ôm đầu, che mặt, che mắt.

Cu li nhỏ dài 15-25cm, có bộ lông màu hung. Do tập tính ăn đêm, cu li có đôi mắt to, tròn với khả năng nhìn tốt trong bóng tối.

Theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ, cu li nhỏ thuộc nhóm IA, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định, cu li nhỏ thuộc nhóm IB, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.