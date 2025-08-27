Hàng nghìn người dồn về trong 30 phút, ga Cát Linh gồng mình ngăn vỡ trận

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 kết thúc, hành khách ùn ùn đổ về ga Cát Linh về các ga khác trên đường tàu chạy.

Khu vực ngã tư Giảng Võ - Cát Linh rơi vào cảnh kẹt cứng, gây khó khăn cho việc di chuyển (Ảnh: Thương Huyền).

Nằm gần khu vực diễu binh, diễu hành, Ga Cát Linh là điểm đến của nhiều người đến xếp hàng, lựa chọn khu vực ngồi đợi các đoàn diễu binh và khí tài đi qua. Các tuyến đường quanh khu vực hợp luyện bị cấm, tàu điện trở thành phương tiện di chuyển chính khiến nhà ga rơi vào tình trạng “quá tải” (Ảnh: Minh Nhật).

Sau 30 phút sơ duyệt, dòng người đông nghịt đổ về ga Cát Linh, ai cũng muốn nhanh chóng đi về, khiến nhà ga phải gồng mình ngăn vỡ trận (Ảnh: Minh Nhật).

Nhân viên nhà ga liên tục phát thông báo, kêu gọi hành khách giữ trật tự để tránh sự cố và bảo đảm an toàn. Hành khách được chia thành lượt, nhiều luồng vào ga và lên tàu (Ảnh: Minh Nhật).

Theo điều phối viên tại ga, hôm nay tàu hoạt động tới 24h: “Quý hành khách có thể ra ngoài hóng mát đợi bớt đông rồi quay trở lại ga, cứ 6 phút sẽ lại có một chuyến”, điều phối viên cầm loa phân luồng người dân đi theo hàng lối trước khi lên cầu thang (Ảnh: Minh Trang).

Do quá đông và mãi không mua được vé, nhiều hành khách phải quay ra, chọn taxi, hoặc xe công nghệ để trở về. Nhiều gia đình có người già, con nhỏ cũng không chọn tàu trên cao cho chuyến về để tránh cảnh chen chúc, ngột ngạt.

Đến 22h, ga Cát Linh vẫn rất đông hành khách đang đợi tàu về. Nhiều gia đình bắt đầu lạc người thân, hô to tên nhau để nhanh chóng về theo đoàn (Ảnh: Minh Nhật).

Dòng người kéo về để lại nhiều rác thải trên đường đi. Các tình nguyện viên nhanh chóng thu dọn, trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho phố phường.

Trên những chuyến tàu, người dân chen chúc nhau. Phần lớn ghế được nhường cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Sau 20 phút đi từ điểm Cát Linh đến ga Yên Nghĩa, các toa tàu như được giải phóng, nhưng cũng nhanh chóng quay lại điểm xuất phát để đón các hành khách mới (Ảnh: Minh Trang).

Nhóm đối tượng như người già, cựu chiến binh… được ưu tiên lên tàu. Các hành khách vui vẻ nhường chỗ, tản ra tạo không khí thoáng cho những người cao tuổi (Ảnh: Minh Trang).

22h20, một phụ nữ bị ngất xỉu được đưa vào qua lối ưu tiên ở ga Cát Linh. Lúc này ghi nhận rất đông hành khách chờ đến lượt để vào ga (Ảnh: Minh Nhật).

Để tránh phải chờ đợi lâu, nhà ga khuyến nghị người dân nên mua vé từ sớm, mua vé 2 chiều hoặc mua vé ngày để không phải xếp hàng khi đi chiều về; đồng thời tuân thủ đúng các chỉ dẫn của nhân viên nhà ga, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn.

Ảnh: Minh Nhật, Đỗ Thương Huyền, Thanh Bình, Khánh Vi