Bí thư Trần Lưu Quang: Côn Đảo cần "chắt chiu từng tấc đất" để phát triển

Ngày 27/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Lý Huyền).

Tại buổi làm việc, Bí thư Trần Lưu Quang đã đưa ra những gợi ý về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, phát triển Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, mở ra tương lai phát triển bền vững cho toàn thành phố.

Quan tâm y tế để hút du khách

Đề cập đến quy hoạch, Bí thư Trần Lưu Quang gợi mở đặc khu Côn Đảo cần tận dụng và thực hiện quy hoạch đang có. Quy hoạch của đặc khu thời gian tới cần được xây dựng theo hướng có tầm nhìn, có tính khả thi cao.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng gợi ý đặc khu cần thực hiện định hướng xây dựng Côn Đảo thành đảo xanh, thông minh. Việc xây dựng đảo xanh, thông minh sẽ giúp công tác bảo tồn của đặc khu tốt hơn, có tiếng vang xa hơn, nhiều người biết đến hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, với công nghệ phát triển hiện nay, bộ 3 điện gió, điện mặt trời và bộ lưu điện sẽ phát huy hiệu quả rất tích cực. Giá thành đầu tư điện gió, điện mặt trời cũng rẻ hơn nhiều so với trước đây.

Côn Đảo thu hút rất đông khách du lịch (Ảnh: Đăng Côn Đảo).

Ngoài ra, đặc khu Côn Đảo cần quan tâm phát triển tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và taxi điện tại Côn Đảo. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, tài chính xanh, tín chỉ carbon là chủ trương của cả nước, Côn Đảo cần tận dụng.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển hạ tầng trong quy mô phát triển mới. Vấn đề này càng thiết thực khi chỉ 5 năm nữa, sân bay Côn Đảo được mở rộng, lượng du khách hàng năm rất lớn, kéo theo nhu cầu điện, nước.

Đối với lĩnh vực y tế, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Bệnh viện Côn Đảo đang có công suất phục vụ tối đa chỉ 60 giường, nên cần đầu tư thêm. Thời gian tới, thành phố phân công luân phiên 8 bác sĩ giỏi từ các bệnh viện ra công tác tại Côn Đảo trong 3 tháng.

“Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho khoảng gần 13.000 người dân của đặc khu Côn Đảo, thành phố cần khảng khái nói với du khách rằng, chúng tôi có dịch vụ y tế hoàn hảo ở đây. Những người giàu rất quan tâm đến sức khoẻ, nếu không đầu tư y tế tại Côn Đảo thì du khách sẽ hạn chế đến", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng sống

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Côn Đảo tiếp tục quan tâm vấn đề xử lý rác thải, môi trường. Theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Côn Đảo không thể trở thành thiên đường nghỉ dưỡng nếu không xử lý tốt rác và các vấn đề môi trường.

Ông Trần Lưu Quang cũng đề cập tới tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai, trong đó có đất công và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai. Bí thư TPHCM yêu cầu đặc khu Côn Đảo chuẩn bị ngay đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để sẵn sàng thực hiện các dự án lớn.

Ngoài ra, Côn Đảo cần trở thành địa chỉ về nguồn cho tất cả trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM. Hàng năm, sinh viên các trường sẽ tới Côn Đảo để học tập, gặp mặt nhân chứng lịch sử và sinh hoạt chính trị.

Các đại biểu xem bản đồ đặc khu Côn Đảo tại buổi làm việc (Ảnh: Lý Huyền).

Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng cuộc sống của 13.000 người dân tại đặc khu. Côn Đảo cần nghĩ đến việc xây dựng khu vui chơi giải trí dành cho người dân và nhiều thiết chế văn hóa - xã hội khác.

Ngoài các vấn đề trên, đặc khu của TPHCM cần quan tâm đến câu chuyện quản trị rủi ro, ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên. Các công trình, hạ tầng chống bão, sóng lớn, thiên tai khác cần được tính toán, xây dựng.

Theo ông Trần Lưu Quang, Côn Đảo là vùng đất rất bình yên, có dư địa để phát triển du lịch, cụ thể là các loại hình du lịch truyền thống và nghỉ dưỡng cao cấp. Với nguồn lực đất đai không nhiều, Côn Đảo cần "chắt chiu từng tấc đất".

Về định hướng phát triển chung cho đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu thành phố cần thống nhất việc xây dựng Côn Đảo thành một đặc khu “đảo xanh, bảo tồn và thông minh”. Thành phố cần lên danh sách ưu tiên thu hút vốn đầu tư để phát triển Côn Đảo đúng định hướng.