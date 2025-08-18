Khánh thành loạt công trình ở Đông Nam Bộ dịp Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 3 địa phương vùng Đông Nam Bộ (TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh) đóng góp hơn 30 dự án trên tổng số 250 dự án sẽ được khởi công, khánh thành vào ngày 19/8.

Trong đó, TPHCM có gần 20 dự án được khởi công, khánh thành, bao gồm 9 dự án do địa phương đầu tư và các dự án còn lại của bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đường sá, cao ốc đồng loạt "cán đích"

Tại phường Sài Gòn (TPHCM), công trình tiêu biểu được khánh thành là Tháp Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina. Tháp được xây ở khu vực Nhà máy đóng tàu Ba Son cũ. Công trình có 55 tầng nổi, 4,5 tầng hầm, gồm văn phòng, trung tâm thương mại, liên thông với ga tàu điện ngầm Ba Son.

Tháp Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina sẽ được khánh thành vào ngày 19/8 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trên lĩnh vực hạ tầng giao thông, TPHCM sẽ thông xe một phần nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành, đảm bảo khai thác đồng bộ với cầu Nhơn Trạch.

Ở địa bàn Bình Dương cũ, TPHCM sẽ khởi công dự án hầm chui "giải cứu" kẹt xe tại ngã năm Phước Kiến. Trước đó, nút giao này bị coi là "điểm đen" ùn tắc giao thông.

Về lĩnh vực chỉnh trang đô thị, TPHCM khởi công dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ. Trên địa bàn phường Vũng Tàu, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân sẽ được khánh thành.

Hai dự án nhà ở xã hội cũng sẽ được triển khai, gồm dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức với quy mô 209 căn hộ và dự án Nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh) với 3 khối chung cư cao 20 tầng, quy mô 864 căn hộ.

Cầu Nhơn Trạch và nút giao Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ được khai thác từ ngày 20/8 (Ảnh: Nam Anh).

Trong dịp này, nhiều công trình công cộng cũng được khánh thành tại TPHCM như Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2...

Tỉnh Đồng Nai có 8 dự án được khởi công, khánh thành vào ngày 19/8. Trong lĩnh vực giao thông, dấu mốc lớn là khánh thành cầu Nhơn Trạch thuộc tuyến Vành đai 3 TPHCM; mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành; cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Tại công trường sân bay Long Thành, hãng hàng không Vietjet cũng sẽ khởi công 2 cơ sở bảo dưỡng máy bay (hangar) số 3 và số 4 thuộc dự án thành phần 4 của sân bay.

Tỉnh Tây Ninh cũng hưởng ứng sự kiện 80 năm Quốc khánh 2/9 với việc khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài (phối hợp cùng UBND TPHCM) và xây dựng đường dẫn vào 3 cây cầu trên đường tỉnh 827E.

Các doanh nghiệp cũng sẽ khởi công nhiều dự án tại Tây Ninh như dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây với diện tích xây dựng hơn 1.000ha của liên danh Vinhomes - VIG, dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 với diện tích 322ha.

Nỗ lực giải quyết điểm nghẽn hạ tầng

Cuộc "tổng khởi công, khánh thành" 250 công trình mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra sau đúng 4 tháng kể từ sự kiện khởi công, khánh thành 80 công trình chào mừng 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

Trong 4 tháng qua, dù phải tập trung cho nhiệm vụ sáp nhập địa giới hành chính và thiết lập bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành vẫn nỗ lực đưa nhiều công trình khởi công, khánh thành đúng hẹn.

Trong đó, việc khánh thành cầu Nhơn Trạch, nút giao Vành đai 3, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú... có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển mạng lưới giao thông liên vùng giữa TPHCM với Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Với TPHCM và Đồng Nai, các tuyến đường liên vùng được hoàn thành càng có ý nghĩa trong việc kết nối sân bay Long Thành. Sân bay này dự kiến được khai trương vào năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc làm việc hôm 2/8 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (tổ chức tại TPHCM hôm 2/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, vùng Đông Nam Bộ rộng 28.000km2; dân số gần 21 triệu người (mật độ 749 người/km2); quy mô GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) trên 150 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 795.000 tỷ đồng (chiếm 36,3% cả nước); xuất khẩu đạt trên 135 tỷ USD (chiếm 33,3%)...

Thủ tướng ghi nhận, kinh tế vùng Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm có điểm sáng tích cực. Tuy nhiên, vùng vẫn còn nhiều thách thức do hạ tầng chưa đồng bộ. Tình trạng ùn tắc giao thông đô thị, ngập úng, thiếu quỹ đất phát triển, áp lực dân số, ô nhiễm môi trường vẫn là những điểm nghẽn kéo dài.

Lĩnh vực công nghiệp của vùng phát triển thiếu bền vững, chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, giá trị gia tăng còn thấp, liên kết chuỗi sản xuất còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng còn yếu, thiếu liên kết logistics và dịch vụ hỗ trợ sản xuất...