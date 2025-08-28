Hùng tráng buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80

18h ngày 27/8, công tác chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã sẵn sàng. Tham dự buổi sơ duyệt có sự tham gia của 43 khối diễu hành, 18 khối đứng, hàng nghìn phương tiện quân sự, cùng khoảng 40.000 người tham dự (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đúng 20h, lễ chào cờ trang trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Cùng lúc đó, 21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Minh Quân).

20h10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - hô vang hiệu lệnh cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành bắt đầu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Buổi sơ duyệt có đầy đủ các lực lượng quân đội, công an, quần chúng và khối xe, pháo quân sự. Tổng thể chương trình huy động 6 lực lượng chính, bao gồm rước đuốc truyền thống, pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành, lực lượng đứng làm nền cùng các màn xếp hình, xếp chữ quy mô lớn (Ảnh: Nhật Bắc).

Đội hình các khối xe, pháo quân sự: Khối xe tăng thiết giáp, gồm: T54B, T55, T62, T90s, các loại xe thiết giáp; khối xe pháo binh, khối pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Những chiếc xe tăng T90s với biệt danh "cua mắt đỏ" tiến qua lễ đài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi diễu qua trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khối diễu binh và xe pháo sẽ di chuyển ra đường phố theo nhiều tuyến đường, phố khác nhau của Thủ đô (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hình ảnh trùng điệp các khối chiến sĩ Bộ công an lần lượt tiến vào lễ đài Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam bồng súng, tiến bước trên Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nữ chiến sĩ Cảnh sát cơ động trên xe đặc chủng của Bộ Công an, trang nghiêm chào điều lệnh khi qua lễ đài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khối diễu binh quân đội Nga nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo đại biểu, khách mời và báo chí có mặt tại buổi sơ duyệt (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội Quân nhạc Nghi lễ quân đội tiến ra đường phố, nhận được sự đón chào hân hoan của người dân trên phố Tràng Tiền (Ảnh: Thành Đông).

Khối quân đội Lào diễu binh trên đường phố Thủ đô (Ảnh: Thành Đông).

Giống như 2 buổi tổng hợp luyện trước đó, hàng trăm nghìn người dân đã đổ ra đường phố đón xem, vẫy chào, cổ vũ các khối diễu binh diễu hành (Ảnh: Trần Thanh).

Điểm theo dõi diễu binh tại nút giao ngã tư Liễu Giai - Kim Mã - Đào Tấn chật kín người dân hò reo, cổ vũ các chiến sĩ (Ảnh: Hữu Khoa).

Buổi sơ duyệt 27/8 là buổi tập dượt, kiểm tra cuối cùng trong khung thời gian buổi tối. Các buổi tổng duyệt ngày 30/8 và lễ kỷ niệm ngày 2/9 sẽ diễn ra vào ban ngày, bắt đầu từ 6h sáng (Ảnh: Nam Anh).

Các khối diễu binh đi qua Nhà hát lớn Hà Nội trước khi về điểm tập kết, hoàn thành buổi sơ duyệt cấp Nhà nước nhiệm vụ A80 (Ảnh: Vân Hương).

Người dân hò reo, vẫy tay chào các chiến sĩ và hẹn gặp lại vào buổi tổng duyệt sáng ngày 30/8 (Ảnh: Hữu Khoa).