Hồ Trị An trơ đáy như hoang mạc giữa mùa khô

Những ngày giữa tháng 5, khu vực lòng hồ Trị An từ biển nước ngày nào nay biến thành hoang mạc cằn cỗi.

Mùa khô đỉnh điểm rơi vào khoảng thời gian tháng 5-6 hàng năm, khiến một vùng rộng lớn hồ trơ đáy. Dưới lòng hồ hiện ra nhiều gốc cây rừng từ những ngày đầu làm hồ.

Nhiều xác cá chết khô trên vũng nước cạn hoặc kẹt trong những gốc cây cổ thụ giữa lòng hồ.

Để phục vụ thủy điện, các cánh rừng nơi đây từng bị san phẳng, nhường đất làm hồ chứa nước. Nước rút, để lộ hàng trăm gốc cây rừng năm xưa bị chôn vùi dưới lòng hồ.

Phần ít nước sót lại trên mặt đất chảy về gom lại vào dòng trũng thành các suối nhỏ.

Hồ Trị An khô cạn lộ ra dòng sông nhỏ giữa lòng hồ, hàng chục xuồng đánh cá của người dân khu vực neo đậu.

Chỗ nào còn nước, cây cỏ còn "bám víu" tồn tại.

Những cơn mưa đầu mùa cũng không thể bù đắp lượng nước cho lòng hồ mà chỉ giúp cho nhiều đồng cỏ xanh mướt mọc lên giữa lòng hồ.

Người dân có thể chạy xe máy thong dong vào lõi của lòng hồ. Từ xã Phủ Lý (huyện Vĩnh Cửu) chạy thẳng vào lõi lòng hồ cả chục km.

Cũng trong mùa khô, nhiều người dân tận dụng lòng hồ Trị An trơ đáy để làm các dịch vụ cắm trại thu hút du khách.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, hiện nay đang vào chu kỳ cuối mùa khô và lượng nước trên hồ Trị An sụt giảm sâu. Khu vực gần đập Thủy điện Trị An, mực nước đã xuống mức 51m (cao trình hồ là 62m, mực nước chết là 50m). Đây là mực nước thấp nhất trong 13 năm qua. Trước đó, mực nước hồ thấp kỷ lục là 49,99m (thấp hơn mực nước chết 0,01m) được ghi nhận vào năm 2010 .