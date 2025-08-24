Bão Kajiki rất nguy hiểm, Thủ tướng họp khẩn với bí thư, chủ tịch các tỉnh

Trước những diễn biến rất phức tạp của bão số 5, chiều tối 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

"Chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại"

Với cơn bão Kajiki (bão số 5), Thủ tướng nhấn mạnh bão đã tăng 5 cấp sau khi vào Biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ.

“Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất”, Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chống bão với mục tiêu đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Bên cạnh đó, cần hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi mà bão chưa vào, gồm chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thực phẩm, nước sạch, các phương tiện y tế…

“Chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đã chỉ đạo lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4; các tỉnh cũng phải lập chỉ huy tiền phương, ứng trực 24/24h và chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chủ động phối hợp tham khảo các thông tin dự báo quốc tế; thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chỉ đạo tập trung bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời nhân dân các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn…

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Cho biết đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, để người dân được hòa vào niềm vui chung dân tộc ngày đại lễ.

Kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An có phương án neo đậu phù hợp, tránh tình trạng va đập, làm vỡ tàu.

Đặc biệt, Thủ tướng nhắc dứt khoát không để lại người dân ở khu neo đậu tàu thuyền. Nếu người dân không chấp hành việc di dời đến nơi an toàn, chính quyền phải có biện pháp cưỡng chế.

Bão Kajiki gây tác động tổng hợp

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại cuộc họp (cập nhật lúc 15h), cơn bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm. Đây là một cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, lại đi qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước tới 30°C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam, nên khả năng bão tiếp tục mạnh lên là rất lớn.

Điểm đặc biệt cần lưu ý là bão Kajiki gây tác động tổng hợp: trên biển có gió rất mạnh, sông lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Nói cách khác, cơn bão này không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Chính vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – mức rất lớn. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó, thực hiện sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan.

Dự báo trong 12-24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Khoảng trưa và chiều mai (25/8) bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).