Đưa dân xuống hầm trú ẩn trước giờ bão Kajiki đổ bộ

Chiều tối 24/8, tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân đã di dời vào hầm trú ẩn trên đảo. Lương thực, thực phẩm và các vật dụng thiết yếu được chính quyền chuẩn bị đầy đủ.

Ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, thông tin trên đảo chưa có mưa, nhưng gió lớn, sóng to. Công tác di dời quân và dân được triển khai khẩn trương, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước khi bão đổ bộ.

Người dân trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã vào hầm trú ẩn trong đêm 24/8 (Ảnh: Quốc Học).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tối 24/8, trước giờ bão Kajiki đổ bộ, sau nhiều giờ tích cực cùng địa phương phòng chống bão, anh Đồng Hùng Cường (44 tuổi), cán bộ xã Hòa Trạch, vội vã ghé về nhà, dùng thang chằng néo cửa sổ để tránh gió bão giật tung.

Anh Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, trú xã Hòa Trạch) cho hay, nghe báo đài thông tin bão Kajiki rất mạnh và chỉ còn cách Quảng Trị khoảng 360km về phía đông, nên anh rất lo lắng, đã chèn chống nhà cửa từ sớm.

Đến 19h ngày 24/8, anh Trung đang cố gắng gia cố thêm một số vị trí để tránh trường hợp mưa to, gió lớn.

Nhiều địa phương khác tại các tỉnh, thành miền Trung, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cũng đã được huy động hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đồng thời, triển khai nhiều biện pháp, sẵn sàng ứng phó với cơn bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 5 tại phường Cửa Lò (Nghệ An) tối 24/8 (Ảnh: H. Nguyên).

Trước tình hình bão Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, chiều 24/8, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An), do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu, để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Thủ tướng cũng đã họp khẩn với lãnh đạo các địa phương để chỉ huy công tác ứng phó với cơn bão số 5.

Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang (Nghệ An).

Một showroom trên địa bàn phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị sử dụng cả xe tải để chắn ngang cửa, tránh gió làm hư hại tài sản bên trong (Ảnh: Hoài Sơn).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu di dời người dân trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn. Trường hợp không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Đến 21h cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa nhỏ theo từng đợt. Khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn, gió nhẹ.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bão Kajiki...