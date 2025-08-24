Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường ở Hà Nội
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cháy ô tô trên đường Trần Phú (đoạn gần nút giao Trần Phú - Phùng Hưng (Hà Đông, Hà Nội). Vụ việc khiến chiếc xe bị cháy trơ khung.
Tối 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày, tại ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng (phường Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô.
Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô BKS 29D-413.xx do tài xế T.Q.H. (SN 1963, ở phường Hà Đông) điều khiển, khi đi tới nút giao Trần Phú - Phùng Hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Theo một số nhân chứng, sau khi ô tô bốc cháy, nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.
Đến gần 18h, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên ô tô bị cháy trơ khung. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.