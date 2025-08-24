Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường ở Hà Nội

Tối 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày, tại ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng (phường Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô.

Chiếc ô tô bị cháy trơ khung (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô BKS 29D-413.xx do tài xế T.Q.H. (SN 1963, ở phường Hà Đông) điều khiển, khi đi tới nút giao Trần Phú - Phùng Hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo một số nhân chứng, sau khi ô tô bốc cháy, nhiều người đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Chiếc ô tô bốc cháy rồi tự lao đi trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến gần 18h, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên ô tô bị cháy trơ khung. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.