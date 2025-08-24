Ba người bị điện giật khi bơm nước vào túi bóng chặn mái tôn chống bão

Tối 24/8, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), xác nhận trên địa bàn có một người tử vong trong quá trình phòng, chống bão Kajiki (bão số 5) do bị điện giật.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ con trèo lên mái tôn, bơm nước vào túi bóng để chặn, chống bị bão thổi tốc mái.

Nhiều người dân bơm nước vào túi bóng để chặn mái tôn, ngăn bị gió bão cuốn (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Quá trình bơm nước vào túi, ông S. bị điện giật, ngã xuống mái tôn. Vợ và con ông S. thấy vậy, chạy đến ứng cứu cũng bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đưa 3 người trong gia đình ông S. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vợ và con ông S. bị bỏng, sau khi được xử lý vết thương đã về nhà trong chiều cùng ngày.

Lãnh đạo địa phương đã đến nhà ông S. động viên, chia sẻ với gia đình. Theo dự báo, cơn bão số 5 là cơn bão mạnh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An.

"Chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo người dân phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhưng phải cần hết sức cẩn thận trong quá trình triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 tại nhà”, ông Thành thông tin.

Cũng trong chiều 24/8, lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà T.T.X. (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).

Khoảng 13h cùng ngày, bà X. cùng anh N.V.T. (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) chèo thuyền ra hồ Bàu Sen đánh bắt cá.

Lúc hai người đang kéo lưới ở giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. bị nước cuốn mất tích.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.