Ba người bị điện giật khi bơm nước vào túi bóng chặn mái tôn chống bão
(Dân trí) - Trong quá trình chống bão Kajiki, người đàn ông ở Nghệ An bị điện giật khi bơm nước vào túi bóng chặn mái tôn. Phát hiện sự việc, vợ và con của ông chạy lại cứu nhưng cũng bị điện giật.
Tối 24/8, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An), xác nhận trên địa bàn có một người tử vong trong quá trình phòng, chống bão Kajiki (bão số 5) do bị điện giật.
Khoảng hơn 17h cùng ngày, ông N.V.S. (SN 1973, trú tại xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ con trèo lên mái tôn, bơm nước vào túi bóng để chặn, chống bị bão thổi tốc mái.
Quá trình bơm nước vào túi, ông S. bị điện giật, ngã xuống mái tôn. Vợ và con ông S. thấy vậy, chạy đến ứng cứu cũng bị điện giật.
Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đưa 3 người trong gia đình ông S. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Vợ và con ông S. bị bỏng, sau khi được xử lý vết thương đã về nhà trong chiều cùng ngày.
Lãnh đạo địa phương đã đến nhà ông S. động viên, chia sẻ với gia đình. Theo dự báo, cơn bão số 5 là cơn bão mạnh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An.
"Chính quyền địa phương liên tục khuyến cáo người dân phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhưng phải cần hết sức cẩn thận trong quá trình triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 tại nhà”, ông Thành thông tin.
Cũng trong chiều 24/8, lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong. Nạn nhân là bà T.T.X. (SN 1974, trú tại thôn Sen Thượng 2, xã Sen Ngư).
Khoảng 13h cùng ngày, bà X. cùng anh N.V.T. (SN 1997, trú tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư) chèo thuyền ra hồ Bàu Sen đánh bắt cá.
Lúc hai người đang kéo lưới ở giữa hồ, chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Anh T. bơi được vào bờ, còn bà X. bị nước cuốn mất tích.
Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Theo dự báo, khoảng 4h ngày 25/8, bão đi vào khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An 240km, Hà Tĩnh 210km, Bắc Quảng Trị 140km.
Đến 16h ngày 25/8, bão hoạt động trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cường độ giảm xuống cấp 11-12, giật 14. Ngày 26/8, bão đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu nhanh.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết một số kịch bản cho thấy bão có thể đạt cấp 15 nhưng kịch bản này không cao.
Theo dự báo, trọng tâm về mưa to, gió mạnh, sóng cao và nước dâng là tại 3 tỉnh Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh và Nghệ An. Riêng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất thì trọng tâm nằm ở khu vực núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm nay gió bắt đầu mạnh, rạng sáng mai bắt đầu có gió cấp 9-10 tại khu vực các tỉnh trên. Mưa gió có thể chỉ kéo dài trong 24 giờ, bắt đầu từ sáng mai, sớm khoảng 4-5h, muộn khoảng 8-9h và kéo dài đến chiều tối hoặc đêm.
Từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.