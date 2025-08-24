Hàng trăm chiến sĩ công an, biên phòng dầm mưa vác đá, cõng đất gia cố đê

Chiều 24/8, dù thời tiết mưa nhưng hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng, quân sự, công an và chính quyền địa phương xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đang khẩn trương đóng bao cát, vác đá tạo bờ kè bảo vệ tuyến đê Hội Thống trước nguy cơ bị nước biển xâm thực.

Theo lãnh đạo xã Đan Hải, dọc tuyến đê này đã xuất hiện nhiều điểm xung yếu, sạt lở từ thời gian trước. Để tránh nguy cơ cơn bão Kajiki đổ bộ gây hư hỏng tuyến đê, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đang khẩn trương đắp bờ kè trước mặt đê.

Khoảng 16h ngày 24/8, dù thời tiết bất ngờ có mưa to, mọi công tác đắp bờ bao đê biển được thực hiện gấp rút, khẩn trương.

Các chiến sĩ biên phòng bất chấp thời tiết mưa lớn, cõng bao đất để gia cố các điểm xung yếu dọc bãi biển.

Nhiều máy múc được huy động tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng đắp bờ bao đê biển.

Ngoài sử dụng bao cát, rọ đá, lực lượng chức năng còn sử dụng phương pháp nhồi cọc gỗ để bờ bao được chắc chắn, không bị sạt lở khi bão đổ bộ (Ảnh: Hoàng Dương).

Càng về chiều muộn, công tác gia cố tuyến đê càng trở nên gấp rút. Trong ảnh là các chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng xếp thành hàng dài, vận chuyển đá để đắp các điểm xung yếu dọc bãi biển xã Đan Hải.

Do đường trơn, một chiến sĩ bị vật nhọn đâm thủng bàn chân khi vác đá.

Một đoạn "tường thành" bao quanh đê Hội Thống, xã Đan Hải đã được hoàn thiện trước giờ bão Kajiki đổ bộ.