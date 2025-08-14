Hầm xuyên núi trên cao tốc Vũng Áng - Bùng sẵn sàng thông xe

Hầm đường bộ Đèo Bụt xuyên qua núi Đèo Bụt thuộc dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh - Quảng Trị). Hầm có chiều dài gần 1km với cửa hầm phía Bắc thuộc xã Kỳ Hoa và cửa hầm phía Nam nằm ở xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Công trình hầm đường bộ Đèo Bụt được khởi công từ tháng 7/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm, ống hầm trái dài 716m, ống hầm phải dài 840m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m.

Trước mắt, ống hầm bên phải xây dựng hoàn chỉnh, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80km/h. Ống hầm bên trái làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa phục vụ khai thác.

Sau hơn 2 năm thi công tại địa hình đồi núi có địa chất đất đá xen kẹt rời rạc, mạch nước ngầm nhiều, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành ống hầm bên phải, sẵn sàng cho việc thông xe vào ngày 19/8 cùng với toàn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Nhiều hạng mục trong hầm như dải phân cách cọc tiêu, thảm mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, sơn vỏ hầm, lắp đặt các thiết bị và phòng cháy, chữa cháy đã hoàn tất.

Trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, hầm Đèo Bụt có 2 làn xe cơ giới ngược chiều cùng các điểm mở rộng đề phòng sự cố trong quá trình sử dụng.

Những ngày này, trong ống hầm bên phải, các kỹ sư, công nhân đang làm những phần việc cuối cùng như vận hành thử hệ thống điện chiếu sáng, dọn dẹp vệ sinh mặt đường.

Đèo Bụt là hầm đường bộ duy nhất trong chiều dài hơn 107km tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Hà Tĩnh. Công trình do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Theo ông Đỗ Hoài Dương, Quản lý thi công hạng mục hầm Đèo Bụt, thời gian qua, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc hiện đại, thi công 3 ca, 4 kíp/ngày, xuyên lễ Tết để đảm bảo tiến độ. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho việc thông xe vào ngày 19/8.

Các tuyến đường, cầu cạn dẫn tới hầm Đèo Bụt cũng đã dần được hoàn thiện với việc lắp đặt dải phân cách, hộ lan, sơn kẻ vạch, biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài hơn 55km, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh (gần 13km) và Quảng Bình, nay là Quảng Trị (hơn 42km).

Xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh - địa điểm thi công hầm Đèo Bụt (Ảnh: Google Maps).