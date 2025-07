Hải Phòng mưa to gió lớn, loạt phương tiện ra biển Đồ Sơn phải quay đầu

21h ngày 21/7, một Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) Phạm Hoàng Tuấn dẫn đầu đã lập chốt chặn tại ngã ba Hải Hà - điểm cửa ngõ Khu du lịch Đồ Sơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn, đây là điểm ngày thường rất đông người và phương tiện qua lại, nhưng để phòng ngừa rủi ro khi mưa ngày càng nặng hạt kèm theo gió lớn, các lực lượng liên ngành đã chốt chặn để hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực ven biển Đồ Sơn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết.

Tham gia Tổ công tác của UBND phường Đồ Sơn có nhiều lực lượng phối hợp như quân đội, công an và cán bộ của chính quyền phường.

Những phương tiện di chuyển từ trung tâm ra khu vực ven biển Đồ Sơn sẽ bị dừng lại để kiểm tra. Nếu người dân có công việc thực sự cần thiết hoặc có nhà trong khu vực đó sẽ được giải quyết cho vào.

Với những trường hợp đi vào khu vực ven biển Đồ Sơn nhưng không có lý do "thực sự cần thiết", tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện cho xe quay đầu.

Cả những người dân đi xe máy cũng bị dừng lại kiểm tra. Nhưng hầu hết đây là những người sinh sống trong khu vực, đang trên đường trở về nhà nên nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết cho tiếp tục lưu thông.

Những xe kinh doanh dịch vụ vận tải được lực lượng chức năng "hỏi han" rất kỹ trước khi quyết định có tiếp tục cho đi vào khu vực biển Đồ Sơn hay không.

Việc hạn chế người và phương tiện ra khu vực ven biển, theo lãnh đạo phường Đồ Sơn, là yêu cầu bắt buộc khi chống bão. Bởi nếu để người dân tự do đi lại trong khu vực này, khi gió mạnh và sóng to bất ngờ sẽ rất nguy hiểm, khó đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích, nhiều chủ phương tiện chấp nhận cho xe quay đầu.

21h30, mưa ở khu vực Đồ Sơn ngày càng to kèm gió rít liên hồi. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 10h đến 15h ngày 22/7, bão số 3 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa. Đây là thời gian nguy hiểm nhất, khu vực tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trước đó, chính quyền phường Đồ Sơn cũng chia thành nhiều tổ công tác đi tuyên truyền, vận động người dân ở những vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn. Trụ sở một số phường cũ được trưng dụng làm nơi tránh trú bão cho người dân. Theo thống kê, có 36 hộ và 105 người dân trên địa bàn đã được đưa đến nơi tránh bão an toàn.