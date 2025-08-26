Giông lốc làm sập nhà, thổi bay mái và tường rào của người dân

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, khoảng 20h ngày 25/8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng, xảy ra vụ giông lốc do ảnh hưởng của cơn bão số 5 làm 1 người thiệt mạng và hàng trăm hộ dân bị thiệt hại tài sản.

Tại phường Lý Thường Kiệt, giông lốc làm một căn nhà bị đổ sập, khiến bà Đ.T.Đ. (SN 1937), ở phường Lý Thường Kiệt tử vong. Hơn 200 nhà dân bị thiệt hại về tài sản, 35 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng, đổ gãy. Hàng chục biển trang trí, quảng cáo bị hư hỏng. Vụ giông lốc làm mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Tại phường Kim Bảng, vụ giông lốc khiến 25 hộ gia đình bị tốc mái tôn, mái ngói; đổ cổng, tường rào, chắn; sập một số công trình phụ….

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, bệnh viện này đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu do cơn giông lốc gây ra, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện. Các bệnh nhân còn lại trong tình trạng đa chấn thương, chủ yếu là chấn thương vùng đầu, bụng, ngực, tay, chân và phần mềm nhiều nơi trên cơ thể, suy hô hấp.

Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân bước đầu ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Tối cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do giông, lốc gây ra.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, nhất là việc dọn dẹp nhà cửa, dựng lại mái nhà, chặt cây gãy đổ, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với lực lượng cơ sở y tế cứu chữa, chăm sóc người dân bị thương do ảnh hưởng của giông, lốc…

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để trộm cắp, gây mất an ninh trật tự.