Đầu năm chen nhau đi chợ Viềng mua may bán rủi

Chợ Viềng mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết. Người ta tin rằng phải mua được một món đồ ngay trong những giây phút khai chợ đầu tiên mới thực sự là may mắn. Cho nên, ngay từ chiều 16/2 (mùng 7 Tết) du khách đã nườm nượp đổ dồn về Nam Định để đến với chợ Viềng.

Khoảng 16h ngày 16/2, trên các tuyến đường dẫn về chợ Viềng xuân Giáp Thìn 2024 (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), đã ken đặc người qua lại.

Số lượng người dân, du khách thập phương từ khắp mọi nơi đổ về chợ Viềng mỗi lúc một đông.

Khu vực Phủ Chính tấp nập người vào làm lễ cầu lộc, cầu tài đầu năm mới.

Lượng người đổ về chợ Viềng xuân mỗi lúc một đông, để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, huyện Vụ Bản và các huyện được điều động làm nhiệm.

Các lực lượng công an tổ chức 30 tổ cắm chốt cố định, 1 tổ tuần tra lưu động để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân, các phương tiện.

Đến với chợ Viềng, người dân, du khách thập phương có thể mua được nhiều món đồ đa dạng khác nhau.

Với ý nghĩa "mua may bán rủi" đầu năm, khách tới chợ Viềng không cần mặc cả. Bởi người dân quan niệm, việc người bán không nói thách, người mua không mặc cả sẽ mang tới may mắn, thuận lợi cho cả đôi bên, cả người bán - người mua có thêm niềm tin vào những may mắn đầu năm.

Tại chợ Viềng, chủ yếu bán các đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng... Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.