Cây phượng cổ thụ bật gốc, đè trúng 4 người đi xe máy
(Dân trí) - Một cây phượng cổ thụ ở phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bật gốc, đè trúng 4 người đi trên 2 xe máy. Cây đổ cũng chắn ngang toàn bộ mặt đường.
Tối 17/8, lãnh đạo UBND phường Đông Hà xác nhận khoảng 16h45 cùng ngày, cây phượng lớn trước nhà số 9 (đường Hàm Nghi, phường Đông Hà) bất ngờ bật gốc ngã xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường.
Thời điểm này, 2 xe máy vừa chạy tới bị cây đè trúng. Rất may, 4 người đi xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để cưa, dọn cây, giải tỏa giao thông.
Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng các cây xanh trên tuyến đường. Trước khi xảy ra sự cố, trên địa bàn phường Đông Hà có mưa lớn.