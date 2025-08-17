Cây phượng cổ thụ bật gốc, đè trúng 4 người đi xe máy

Tối 17/8, lãnh đạo UBND phường Đông Hà xác nhận khoảng 16h45 cùng ngày, cây phượng lớn trước nhà số 9 (đường Hàm Nghi, phường Đông Hà) bất ngờ bật gốc ngã xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường.

Thời điểm này, 2 xe máy vừa chạy tới bị cây đè trúng. Rất may, 4 người đi xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.

Cây cổ thụ bật gốc đè trúng người đi xe máy trên đường Hàm Nghi, phường Đông Hà (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để cưa, dọn cây, giải tỏa giao thông.

Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trạng các cây xanh trên tuyến đường. Trước khi xảy ra sự cố, trên địa bàn phường Đông Hà có mưa lớn.