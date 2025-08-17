Chủ tịch Gia Lai: "Không còn cơ chế xin - cho tồn tại từ lâu"

Ngày 17/8, tại phường Pleiku tỉnh Gia Lai đã diễn ra phiên đối thoại cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025).

Diễn đàn thu hút hơn 200 doanh nghiệp đến từ tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, thành phố Đà Nẵng và các chuyên gia kinh tế.

VPSF 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành nhằm xây dựng kênh đối thoại chính sách, tạo lập không gian trao đổi đa chiều giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.

Quang cảnh phiên đối thoại cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sau hơn một tháng triển khai diễn đàn đối thoại ở nhiều vùng trên cả nước, ban tổ chức đã ghi nhận hàng nghìn kiến nghị từ các doanh nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, nhiều ý kiến đã được chính quyền địa phương trực tiếp giải quyết ngay tại các phiên đối thoại, đem lại niềm tin và sự hứng khởi cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Phiên đối thoại tại phường Pleiku được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi Gia Lai và Bình Định hợp nhất từ tháng 7 thành tỉnh Gia Lai.

Sự kiện đã mở ra không gian cho các doanh nghiệp cùng hợp tác đầu tư, kết hợp lợi thế giữa cao nguyên trù phú với dải đất duyên hải giàu tiềm năng, đưa Gia Lai trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Các doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong chính sách để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, cho biết diễn đàn không chỉ là nơi để doanh nghiệp nêu khó khăn mà còn để trao đổi, hiến kế, đóng góp vào hoàn thiện các chính sách.

Theo ông Thiên, các đại biểu cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi như tiếp cận vốn tín dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số coi như “đòn bẩy kép” để nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, doanh nhân đã tập trung phân tích những điểm nghẽn và cơ hội mới của kinh tế tư nhân khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, nhấn mạnh vai trò chiến lược của doanh nghiệp tư nhân, tiềm năng đổi mới sáng tạo liên vùng, khả năng khai thác lợi thế địa chính trị, tài nguyên.

Một số doanh nghiệp khác đề xuất sớm ban hành mã ngành cho sản phẩm đặc thù, đơn giản hóa thủ tục dự án năng lượng tái tạo, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng trong dự án bất động sản.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chỉ rõ rào cản lớn nhất hiện nay là việc chính quyền ra văn bản nhưng doanh nghiệp không quan tâm hay nghiên cứu tìm hiểu. Bởi vậy, khi có chính sách hay quy định mới, các doanh nghiệp cần tiếp cận, nếu có vướng mắc đề xuất để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Ông Phạm Anh Tuấn (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về kinh tế tư nhân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị doanh nghiệp phải đổi mới, "nghĩ lớn, làm lớn". Tỉnh đã giao KPI cho các xã, phường rất cao và sức tăng trưởng phụ thuộc vào doanh nghiệp. Do đó, chính quyền sẽ có những chính sách thu hút, mời gọi để khuyến khích doanh nghiệp, không còn cơ chế “xin - cho” tồn tại từ lâu.

“Nhà nước đã thay đổi, các doanh nghiệp cần mạnh mẽ thay đổi như một cuộc cách mạng. Không chỉ đầu tư trong nước, các doanh nghiệp cần hướng ra quốc tế. Nhà nước sẽ tạo những làn sóng tăng trưởng, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp đổi mới kinh doanh”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Những kiến nghị, ý kiến tại diễn đàn sẽ được tổng hợp, báo cáo tại Phiên cấp Bộ, ngành thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 9.