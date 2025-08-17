Nhân viên, bảo vệ, lái xe cấu kết trộm gần 21 tấn nguyên liệu của công ty

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng về tội Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc, Đỗ Quang Sang, Mai Duy Hưng, Lê Xuân Vinh và Trần Phan Huy Thông. Những người này là nhân viên, lái xe, bảo vệ Công ty TNHH Sinaran Việt Nam.

Riêng đối tượng Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ một cơ sở sản xuất nến, bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng là nhân viên công ty, trộm gần 21 tấn nguyên liệu sản xuất nến (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tháng 7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin (nguyên liệu sản xuất nến) bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương phối hợp Công an phường An Hải điều tra.

Đến ngày 14/8, lực lượng công an xác định 8 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều nhân viên và bảo vệ của chính công ty này.

Theo điều tra, cầm đầu nhóm này là Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc, Đỗ Quang Sang - đều là nhân viên Công ty TNHH Sinaran Việt Nam.

Để trộm cắp số lượng lớn nguyên liệu, nhóm đối tượng bàn bạc, lợi dụng ca trực để cắt camera, mở kho, dùng xe nâng tráo thùng hàng.

Các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để hoàn tất phi vụ, chúng lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên kho), Lê Xuân Vinh (bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe).

Đặc biệt, cả nhóm móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ một cơ sở sản xuất nến bên ngoài, để tiêu thụ sáp trộm được với giá 28.000 đồng/kg, dù biết rõ nguồn gốc sản phẩm là bất hợp pháp.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm này đã nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 tấn sáp từ Nguyễn Văn Thông (người mua lại từ Hùng) và 728kg sáp tại cơ sở sản xuất của Hùng.