Lãnh đạo các nước châu Âu đi cùng ông Zelensky tới Mỹ gặp ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo bà sẽ chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels vào ngày 17/8. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau tham gia hội nghị trực tuyến của liên minh các nước ủng hộ Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến vào ngày 17/8 với các thành viên của "liên minh các nước sẵn sàng" - những quốc gia đã cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo đề nghị của ông Zelensky, bà von der Leyen cũng sẽ tham gia cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác vào ngày 18/8.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng sẽ đến Washington cùng với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu khác.

Theo chính phủ Đức, các cuộc thảo luận sẽ bao gồm các nỗ lực duy trì hòa bình, đảm bảo an ninh, các vấn đề lãnh thổ, tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì áp lực trừng phạt.

Theo kênh BMFTV, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ tham dự cùng ông Zelensky tại Washington.

Ngoài ra, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni dự kiến cũng tham dự, theo Sky News.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan xác nhận Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng sẽ tham gia phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Âu, trong khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng sẽ tham gia cuộc hội đàm tại Washington.

Politico đưa tin, các quan chức châu Âu coi cuộc hội đàm ở Washington là dịp để ngăn Tổng thống Trump nhượng bộ các yêu cầu của Nga mà Ukraine khó chấp nhận, bao gồm vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Các quan chức châu Âu cũng lo ngại kịch bản hồi tháng 2 sẽ lặp lại, khi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại Phòng Bầu dục đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt về viện trợ của Mỹ cho Ukraine, Politico cho biết.

Cuộc tranh cãi hồi tháng 2 tại Nhà Trắng đã khiến ông Trump hủy bỏ một thỏa thuận khoáng sản được Mỹ - Ukraine lên kế hoạch từ trước. Ông Trump thậm chí công khai chỉ trích ông Zelensky "thiếu tôn trọng Mỹ tại Phòng Bầu dục" trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska "diễn ra rất tốt đẹp", đồng thời nói thêm rằng đó là "một ngày tuyệt vời và rất thành công".

Ông Trump xác nhận đã trao đổi về kết quả của hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

"Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một thỏa thuận hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không hiệu quả", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng xác nhận ông và Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm vào ngày 18/8, đồng thời nói thêm rằng "nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho một cuộc gặp với Tổng thống Putin".

Ukraine và các nước EU cho đến nay vẫn thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện tạm thời. Mặc dù Nga không loại trừ ý tưởng ngừng bắn, nhưng Moscow đã chỉ ra những trở ngại nghiêm trọng đối với kế hoạch này.

Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây và khôi phục lại các đơn vị bị thương vong trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến công trên chiến trường.

Cả hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đều mô tả cuộc hội đàm ở Alaska là hiệu quả và Tổng thống Trump hối thúc Tổng thống Zelensky đạt "thỏa thuận" với Nga.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.