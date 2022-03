Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến viếng Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hòa Bình

13h ngày 31/3, Lễ viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng ban lễ tang.

Người thân dâng vòng hoa, thắp nhang tưởng nhớ ông Lê Hòa Bình.

Giọt nước mắt tiếc thương từ gia đình, người thân, trước sự ra đi đột ngột của ông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM đến viếng Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình và chia buồn cùng gia quyến.

Chủ tịch nước đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát đối với người thân ông Lê Hòa Bình và gửi lời chia buồn trong sổ tang.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chia buồn cùng gia đình ông Lê Hòa Bình. Ông viết trong sổ tang: "Một con người chí tình, gần gũi, điềm đạm, một cán bộ năng lực, trách nhiệm cao, cầu thị, một Đảng viên tận tụy, khiêm nhường dám xả thân, một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết, hiệu quả. Những lời khen chân thành, tốt đẹp của cán bộ, nhân dân là di sản, năng lượng quý nhất mà đồng chí Lê Hòa Bình để lại cho gia đình, đồng chí, đồng nghiệp của mình".

Trong sổ tang, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - gửi lời vĩnh biệt tới Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ông Phan Văn Mãi chia sẻ, ông Lê Hòa Bình là người đồng nghiệp chân thành, gần gũi, sống trọn vẹn với anh em, đồng nghiệp.

"Tiễn biệt anh Bảy Bình, người bạn, người đồng nghiệp chân thành, gần gũi, sống trọn vẹn với anh em, đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ giữ mãi những hình ảnh, tình cảm tốt đẹp của anh dành cho mọi người... Cán bộ và nhân dân thành phố sẽ luôn nhớ về đồng chí mỗi khi trở lại bến Bạch Đằng, thăm Cột cờ Thủ Ngữ, hay đi qua những nơi không gian xanh mà đồng chí cùng anh em dày công xây dựng", Chủ tịch UBND TPHCM chắp bút.

Theo thông báo của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Lê Hòa Bình từ trần lúc 9h40 ngày 29/3. Linh cữu của Phó Chủ tịch UBND TPHCM được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.

Lễ viếng được tổ chức từ 13h ngày 31/3. Lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 ngày 2/4 và di quan vào 8h cùng ngày. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình được an táng tại nghĩa trang thành phố (tại thành phố Thủ Đức).

Quá trình công tác, ông Lê Hòa Bình nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các năm 2015, 2017; huy hiệu TPHCM. Ông cũng nhận nhiều bằng khen của các bộ, ngành.

Sáng 29/3, chiếc xe chở ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khu vực đi qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cơ quan chức năng cho biết, trong khi di chuyển, lốp xe bị nổ làm ô tô lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

11h30 cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, cùng đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương TPHCM và Long An đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để làm các thủ tục, chuyển thi thể ông Lê Hòa Bình về TPHCM.

Văn phòng UBND TPHCM xác nhận thông tin ông Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn giao thông trên cao tốc.