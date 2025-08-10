Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 10 đến 13/8.

Tham gia Đoàn chính thức có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Tham gia đoàn còn có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Cùng tham gia đoàn còn có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: Báo Quốc tế).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

"Việc phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là "Quốc khách" đầu tiên cho thấy sự coi trọng của phía Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân Tổng Bí thư", ông Vũ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả.

Đồng thời, mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, theo ông Vũ.

Bên cạnh đó, ông Vũ cho biết chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

"Đây cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định.