Chiêm ngưỡng súng bắn tỉa diệt khủng bố, cứu con tin của cảnh sát đặc nhiệm

Sáng 5/8, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống", tại Bảo tàng Hà Nội. Trong ảnh, ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng hơn 300 loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân.

Trang phục của lực lượng đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động, rà phá bom mìn... được trưng bày.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày hàng chục loại vũ khí, các loại súng như súng ngắn M59, súng bắn tỉa, súng trường... nằm trong "biên chế" của lực lượng Công an nhân dân.

Súng bắn tỉa khép góc có gá lắp súng ngắn, được tích hợp camera, lazer chỉ thị mục tiêu và màn hình hỗ trợ quan sát, ngắm bắn, tiêu diệt đối tượng ở các góc khuất, trang bị cho tổ, mũi đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp các tội phạm nguy hiểm.

Loại súng này được trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Các loại thiết bị an ninh, quan sát, rà phá... của lực lượng Công an nhân dân.

Trong ảnh là thiết bị rò chất nổ và thiết bị phát hiện mục tiêu qua khe cửa (bên trái).

Triển lãm cũng bố trí không gian trưng bày hình ảnh, tài liệu hiện vật giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển; những chiến công, thành tựu xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, tại khu triển lãm "Người thầy đặc biệt", Bộ Công an trưng bày hình ảnh hoạt động tiêu biểu; giáo trình, giáo án trong công tác hướng dẫn, giáo dục với phạm nhân, trại viên, học sinh tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng...

Một sản phẩm tiêu biểu từ quá trình lao động, học nghề của phạm nhân trại giam Thanh Phong (tỉnh Thanh Hóa).

Cũng trong sáng 5/8, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UBND TP Hà Nội tổng kết, trao giải cuộc thi "Tìm hiểu 80 ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Qua đó, Ban tổ chức trao 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 35 giải Khuyến khích.