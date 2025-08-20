Cao tốc về tận Đất Mũi và cầu vượt biển dài nhất Việt Nam ra đảo Hòn Khoai

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (cầu vượt biển) và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã được Bộ Quốc phòng phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công vào ngày 19/8.

Dự án trọng điểm từ bờ ra biển nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau là tỉnh duy nhất của cả nước có 3 mặt giáp biển, với vùng biển, ngư trường rộng lớn, nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành kinh tế biển.

Tỉnh có vị trí nằm ở trung tâm vùng biển của các nước Đông Nam Á, hành lang phát triển kinh tế của phía Nam.

Đặc biệt, cụm đảo Hòn Khoai với vị trí tiền tiêu chiến lược tại vùng biển Tây Nam, tiếp giáp đường hàng hải quốc tế, vùng biển xung quanh cụm đảo có chiều sâu mực nước tự nhiên lớn, rất thuận lợi cho phát triển cảng nước sâu.

Đường về Đất Mũi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ông Ngại, do nhiều nguyên nhân, nhất là hạn chế về nguồn lực nên kết quả đạt được giai đoạn đã qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, trong đó hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu là một trong những khó khăn, thách thức.

“Đây cũng là “điểm nghẽn” lớn của tỉnh Cà Mau nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung”, theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau.

Ông Ngại thông tin, hiện nay cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc khác trên cả nước đang được quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, với quyết tâm nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Cà Mau trong năm 2025.

Nối tiếp tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam này, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được xây dựng sẽ kết nối thông suốt đường bộ cao tốc từ Cao Bằng - Lạng Sơn đến Đất Mũi (Cà Mau) - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Cùng với đó, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ gắn kết cụm đảo với đất liền, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù.

Cụm đảo Hòn Khoai nhìn từ trong đất liền xã Đất Mũi (Ảnh: Huỳnh Hải).

“Các dự án, công trình này đều mang tính chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ và là bước đột phá quan trọng cho tỉnh Cà Mau vươn lên trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Xây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam ra đảo Hòn Khoai

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được xây dựng dài khoảng 82km, quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục theo tiêu chuẩn đường cao tốc 100, bề rộng nền đường 24,75m; điểm đầu kết nối vào đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và điểm cuối tại xã Đất Mũi; tổng mức đầu tư hơn 57.890 tỷ đồng.

Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển dài hơn 18,22km (cầu chính dài 17,3km và cầu nhánh kết nối lên đảo 0,87km), rộng khoảng 17,5m, có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Điểm đầu kết nối với đường cao tốc Cà Mau đi Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đất Mũi; điểm cuối tại điểm K10 bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.

Phối cảnh đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (cầu vượt biển) (Ảnh tư liệu).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng), cho biết lần đầu tiên đơn vị thi công một cây cầu vượt biển dài hơn 18km (cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á).

Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có quy mô xây dựng một bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm (tiếp nhận tàu đến 250.000DWT); nạo vét mở mới một luồng tàu dài hơn 5.000m, rộng 250m; vũng quay tàu đường kính 600m; tổng mức đầu tư 15.998 tỷ đồng.

“Dự án sau khi hoàn thành, không chỉ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, đúng với chủ trương mở rộng “lục địa cực Nam” của Tổ quốc, mà còn là lá chắn tiền tiêu, canh giữ vùng trời, vùng biển phía Tây Nam”, theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc.

Phối cảnh cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai (Ảnh tư liệu).

“3 quyết tâm, 3 sẵn sàng” trong xây dựng cao tốc, cảng biển ở Cà Mau

Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc đầu tư xây dựng các công trình như tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc này nhằm kết nối thông suốt tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đến Đất Mũi, nối đất liền với đảo Hòn Khoai để thực hiện định hướng phát triển kinh tế Hòn Khoai trở thành “lục địa cực Nam” của đất nước, góp phần thực hiện định hướng chiến lược quan trọng của quốc gia cũng như của tỉnh Cà Mau như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại chuyến thăm và làm việc tại Cà Mau hồi tháng 11/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát, lập Ban quản lý dự án, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Binh đoàn, Tổng công ty xây dựng của quân đội khẩn trương triển khai thực hiện dự án này.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại lễ khởi công các dự án ở Cà Mau (Ảnh: V.Đ).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, việc triển khai dự án với 3 quyết tâm: Hoàn thành đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư; bảo đảm chất lượng các công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; ứng dụng các công nghệ tiên tiến bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công xây dựng.

Cùng với đó là 3 sẵn sàng: Huy động tối đa về con người, máy móc, trang thiết bị với công nghệ tiên tiến hiện đại nhất để thi công hoàn thành các công trình với chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất; tranh thủ điều kiện thời tiết để thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp", làm xuyên thời gian để hoàn thành đúng tiến độ.

Sẵn sàng bảo đảm về mọi mặt như kinh phí, hậu cần, kỹ thuật, chủ động nguồn vật liệu, vật tư, có các giải pháp xử lý kỹ thuật hiệu quả trong mọi tình huống để tiết kiệm chi phí, tránh phát sinh gây lãng phí.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, phấn đấu hoàn thành dự án đường cao tốc trước ngày 31/12/2028 và tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.

Đại tướng cũng giao Binh đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là chủ thầu chính, cùng với các Binh đoàn, Tổng công ty xây dựng của quân đội chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ này.