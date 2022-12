Cận cảnh dàn vũ khí, khí tài quân sự phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế

(Dân trí) - Rất nhiều vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam và 29 quốc gia được đưa đến khu trưng bày rộng hơn 50.000m2 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Theo Bộ Quốc phòng, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại khu vực Sân bay Gia Lâm (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) từ ngày 8-10/12/2022.

Triển lãm nhằm mục đích tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đồng thời, triển lãm cũng là nơi để Việt Nam quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, khu vực Triển lãm năm nay có tổng diện tích hơn 50.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 7/12, tại khu vực ngoài trời, Ban Tổ chức đã trưng bày một số vũ khí trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam (không dùng cho mục đích thương mại và chuyển giao công nghệ).

Chiếc máy bay EADS CASA C-295 của Lữ đoàn Không quân 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được đưa đến khu trưng bày ngoài trời.

EADS CASA C-295 là một loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật hai động cơ, do hãng Airbus Military, trụ sở tại Tây Ban Nha, chế tạo. Mẫu C-295 đầu tiên bay thử năm 1997 và được chào bán năm 2001.

Một chiếc máy bay cánh bằng của Cộng hòa Séc cũng đã có mặt tại khu trưng bày ngoài trời của Triển lãm.

Theo Ban Tổ chức, đã có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày tại Triển lãm.

Nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cũng được các đơn vị trong và ngoài nước mang đến để trưng bày phục vụ Triển lãm diễn ra từ 8-10/12.

Gian hàng trưng bày triển lãm của đơn vị đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Các loại đầu đạn hiện đại được trưng bày tại triển lãm.

Mô hình tiêm kích Su-35S của Nga được trưng bày tại triển lãm.

Các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế đã mang đến triển lãm trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm sẽ bao gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP, Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Học viện KTQS, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.

Thượng tá Lưu Văn Hoan - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Không quân 918 cho biết, ngay từ năm 2020 đơn vị đã nắm được kế hoạch triển khai Triển lãm Quốc phòng quốc tế, nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên triển lãm đã hoãn lại đến năm 2022 mới tổ chức.

"Lữ đoàn Không quân 918 được cấp trên giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác để làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ triển lãm. Trong đó, đơn vị đã cơ động phương tiện máy bay di chuyển về Sân bay Kiến An - Hải Phòng và Sân bay Tân Sơn Nhất để giảm tải cho Sân bay Gia Lâm, từ đó mới có nhiều không gian phục vụ cho triển lãm. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vào ngày mai", Thượng tá Lưu Văn Hoan nói.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 với nhiều nội dung phong phú như đặc công biểu diễn võ thuật, văn nghệ chào mừng... Trong đó, một nội dung được nhân dân mong đợi nhất là màn bay biểu diễn của những chiếc máy bay chiến đấu được mệnh danh là "hổ mang chúa" Su-30MK2 và dàn trực thăng kéo cờ Tổ quốc, cờ triển lãm trên bầu trời của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân).

Chiều nay, 6 chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 đã có mặt tại Sân bay Gia Lâm để sẵn sàng cho màn biểu diễn vào sáng mai (8/12).