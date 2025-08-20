Cận cảnh dàn pháo lễ uy dũng phục vụ đại lễ A80 trước sân Mỹ Đình

Tối 19/8, tại Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh), 15 xe tải kéo 15 khẩu pháo 105mm đã được tập kết, sẵn sàng di chuyển về sân vận động Mỹ Đình để phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 đang khẩn trương hoàn tất những khâu kiểm tra cuối cùng trước thời điểm đoàn xe lăn bánh rời đơn vị, tiến về sân vận động Mỹ Đình thực hiện nhiệm vụ phục vụ đại lễ A80.

Từng chi tiết như chằng buộc, cố định vị trí pháo đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình vận chuyển pháo lễ.

Trước giờ xuất phát, toàn bộ các khẩu pháo đã được phủ bạt kín để bảo vệ, đồng thời chằng buộc cẩn thận ở từng vị trí.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Quyết (Pháo thủ số 2, Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đội pháo lễ) tỉ mỉ kiểm tra lại từng chi tiết chằng buộc trước giờ hành quân. Đặc biệt, ở mỗi khu vực nòng pháo đều được gắn thêm một chiếc đèn pin chiếu sáng, vừa như tín hiệu dẫn đường, vừa đóng vai trò như đèn báo hiệu giúp các xe phía sau quan sát rõ ràng.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển pháo lễ tập trung nghe quán triệt mệnh lệnh và chỉ đạo của chỉ huy đơn vị. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng và thực hiện đúng quy trình an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Đúng 21h05, từng chiếc xe kéo pháo lễ lần lượt lăn bánh rời đơn vị, hướng về sân vận động Mỹ Đình.

Đoàn xe chở pháo lễ nối dài trên tuyến Quốc lộ 21A, tiến bước trong đội hình hàng dọc theo đúng kế hoạch hành quân.

Với quãng đường 37km, các xe di chuyển đều đặn ở tốc độ khoảng 25km/h, bảo đảm an toàn tuyệt đối và giữ vững sự trang nghiêm trong suốt hành trình về sân vận động Mỹ Đình.

Khoảng 22h30, sau hành trình hơn một giờ đồng hồ, đoàn xe chở pháo lễ đã an toàn có mặt tại khuôn viên trận địa trong khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Ngay sau khi đoàn xe dừng bánh, công tác tháo dỡ và di chuyển các khẩu pháo về vị trí trong khu vực trận địa được triển khai khẩn trương.

Từng khẩu pháo được các chiến sĩ cẩn trọng tháo bỏ lớp bọc bảo vệ, những nòng pháo dần hiện ra với dáng vẻ uy nghi, sẵn sàng vào vị trí,

Ngay trong đêm, các chiến sĩ khẩn trương tiến hành công tác vệ sinh pháo bằng máy xịt nước áp lực cao.

Trong tiếng nhạc mở màn hùng tráng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tới đây, 21 loạt pháo lễ sẽ đồng loạt khai hỏa, vang rền trời đất.

Nghi thức trang nghiêm, thiêng liêng này do Đội pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh, đảm nhiệm, tạo nên âm vang hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước.