Cái ôm của chàng sinh viên sa chân vào vòng lao lý ngày được đặc xá

Sáng 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2, năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, công tác đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với những người lầm lỗi nhưng đã thực sự ăn năn, quyết tâm sửa chữa để trở thành công dân có ích.

Chính sách nhân văn này càng có ý nghĩa hơn, khi cả nước đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Thượng tá Cao Thanh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định của Chủ tịch nước tới các phạm nhân được đặc xá. Trong đợt đặc xá lần này, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 30 phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, được xếp loại cải tạo từ khá đến tốt; đã chấp hành ít nhất một phần ba thời gian án phạt tù, đồng thời hoàn thành các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự và án phí theo quy định pháp luật.

Người được đặc xá hoàn tất thủ tục trước khi rời trại giam.

Cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trả giấy tờ tùy thân cùng tiền lưu ký còn dư và tiền đi đường cho người được đặc xá, đồng thời hướng dẫn các thủ tục cần phải hoàn thiện khi người được đặc xá về địa phương nơi cư trú.

Trong thời gian thi hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, các phạm nhân được tham gia các lớp đào tạo nghề. Kết thúc thời gian thi hành án sớm, cùng với chứng chỉ đào tạo nghề, những người một thời lầm lỡ có nhiều cơ hội hơn trong tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống.

Người nhà của các phạm nhân có tên trong danh sách xét đặc xá chờ đón người thân của mình trở về sau thời gian cải tạo trả án.

Cởi bộ quần áo phạm nhân, hoàn tất thủ tục, anh N.V.P. (SN 2002, quê Nghệ An) bước qua cánh cửa trại giam, ôm chầm lấy người mẹ của mình. Đang học năm thứ 2 một trường đại học, P. sa vào trò đỏ đen trên mạng xã hội, bị kết án 36 tháng tù giam. Nhờ cải tạo tốt, P. được đặc xá, ra tù trước thời hạn 22 tháng 10 ngày.

Bà C.T.H., mẹ của P. tâm sự: "Sau thời gian cải tạo, so với trước đây, con trưởng thành ra nhiều lắm, biết động viên, quan tâm bố mẹ nhiều hơn. Mong đây là bài học để con trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống sau này".

Anh N.V.T. bế con trai và ôm hôn con gái khi vừa rời cánh cổng trại giam. Với tội danh Buôn bán hàng cấm (pháo nổ), anh T. bị kết án 13 tháng tù. Với quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, anh hoàn thành thời gian thi hành án trước gần 7 tháng.

"Được về nhà với vợ con và gia đình vào đúng dịp Quốc khánh, với tôi, không có niềm vui nào lớn hơn. Cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho những người như chúng tôi. Cũng xin cảm ơn Ban giám thị Trại Tạm giam và các cán bộ quản giáo quan tâm, giáo dục, động viên trong thời gian thi hành án tại đây", anh T. chia sẻ.

Một nam phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá lần này buồn bã khi chứng kiến cảnh gia đình những người được đặc xá đoàn tụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, những đợt xét đặc xá cũng là động lực để những phạm nhân còn đang chấp hành án tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cải tạo tốt, sớm được hưởng khoan hồng của pháp luật.