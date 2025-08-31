Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chiều 31/8, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã có chuyến thăm tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chào đón ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tới tham quan Bảo tàng.

Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng phu nhân, cả hai sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Ngay khi đặt chân tới bảo tàng, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã tới đặt vòng hoa tại Khu biểu tượng tri ân các chuyên gia, chiến sĩ quốc tế.

Tượng chiến sĩ quốc tế Cuba do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo sáng tác. Cụm tượng có chiều cao hơn 3m, với 5 nhân vật thể hiện hoạt động hỗ trợ cứu chữa thương binh trực tiếp của Cuba đối với Việt Nam tại chiến trường Quảng Trị ác liệt.

Hướng chính diện là chiến sĩ quân y Cuba đang làm nhiệm vụ điều trị, cứu chữa chiến sĩ Việt Nam bị thương, thể hiện sự đồng cam cộng khổ, giúp đỡ quên thân của những bác sĩ, nhân viên y tế Cuba tại chiến trường khói lửa. Các hình tượng còn lại là bộ đội Việt Nam, có chiến sĩ đang mang cáng chuyển thương binh, chiến sĩ bảo vệ canh phòng, chiến sĩ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã di chuyển vào tham quan bên trong các khu trưng bày trong bảo tàng. Rất đông người dân và du khách đã chào đón những vị khách đặc biệt.

Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân đã dành thời gian tham quan các khu trưng bày, chăm chú lắng nghe giới thiệu về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, ngắm nhìn những hình ảnh, hiện vật tái hiện những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong suốt chiều dài lịch sử.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những hiện vật lịch sử mang đậm dấu ấn chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trân trọng ghi lưu bút, bày tỏ tình cảm sâu sắc trước truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trân trọng trao tặng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez món quà mang ý nghĩa đặc biệt - biểu tượng thu nhỏ của bảo tàng - như một lời tri ân sâu sắc của tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc.

Trước tình cảm nồng hậu của nhân dân Việt Nam, khẩu hiệu “Việt Nam - Cuba” được cất lên không ngớt khi Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez rời đi. Ông nở nụ cười thân thiện, vui vẻ đáp lại những cái bắt tay ấm áp.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ tiếp tục có các hoạt động khác trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.