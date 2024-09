Lúc 13h ngày 8/9, do ảnh hưởng của bão số 3, tại khu vực thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, mưa lớn gây sạt lở từ núi cao tràn xuống khu vực khu dân cư, ruộng và suối Mường Hoa, làm 6 người chết, 9 người bị thương.

Trong ảnh, hiện trường tan hoang khu vực sạt lở tại xã Mường Hoa.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền thị xã Sa Pa phối hợp với các lực lượng chức năng điều gần 100 người tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Bản làng vùng cao tan hoang sau trận sạt lở đất khiến 6 người chết ở Sa Pa

Cụ thể, có 4 căn nhà của 4 hộ gia đình bị đất đá vùi lấp. Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: Vàng Thị M. (SN 1956), Giàng Thị C. (SN 1999), Châu Gia H. (SN 2023), Vàng Văn V. (SN 2024), 2 nạn nhân còn lại chưa rõ tên, tuổi.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn di tản tài sản của người dân.

Góc nhìn từ trên cao vụ sạt lở xuống thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.

Quang cảnh hoang tàn sau vụ sạt lở đất.

Một chiếc ô tô bị lũ, đất đá cuốn trôi, lật nghiêng.

Có mặt tại hiện trường, Công an thị xã Sa Pa tổ chức cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng chức năng khai thông tuyến đường vào xã Mường Hoa.

Lực lượng cảnh sát đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an thị xã Sa Pa và lực lượng an ninh cơ sở tìm kiếm, phát hiện được một nạn nhân đưa đi cấp cứu và tới nơi tránh trú an toàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp vào hiện trường kiểm tra thiệt hại của trận lũ quét, sạt lở đất và chuyển lương thực thực phẩm cho bà con ở nơi tránh nạn.

Ảnh và Video: Tống Huệ